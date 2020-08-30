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    «Всем привет от Бары». Травмированный Баринов обратился к «Локомотиву» в преддверии матча с «Зенитом»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов записал обращение к партнерам. В 16:00 по Москве они начнут матч шестого тура РПЛ против «Зенита».

    «Парни, всем привет! Сегодня непростой матч, тяжeлый матч. Я хочу вам всем пожелать удачи, чтобы была победа за нами. Вперeд, «Локо»!» – сказал травмированный игрок.

    • Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
    • Операцию ему сделали в Риме.
    • Срок восстановления игрока составит не менее шести месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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