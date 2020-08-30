«Всем привет от Бары». Травмированный Баринов обратился к «Локомотиву» в преддверии матча с «Зенитом»

... Всем привет от Бори!!! Очень стыдно за него (((
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов записал обращение к партнерам. В 16:00 по Москве они начнут матч шестого тура РПЛ против «Зенита».
«Парни, всем привет! Сегодня непростой матч, тяжeлый матч. Я хочу вам всем пожелать удачи, чтобы была победа за нами. Вперeд, «Локо»!» – сказал травмированный игрок.
- Баринов травмировался во время дерби со «Спартаком».
- Операцию ему сделали в Риме.
- Срок восстановления игрока составит не менее шести месяцев.
Всем привет от Бары, который сегодня будет поддерживать нас из Рима #ЗдоровьяБара | #ЛокоЗенит pic.twitter.com/3TY7by47AR— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020