Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Mirror: «Барселона» готова продать Месси «Манчестер Сити» за 280 миллионов

Mirror: «Барселона» готова продать Месси «Манчестер Сити» за 280 миллионов

30 августа 2020, 08:15
10

Следующим клубом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси может стать «Манчестер Сити». Каталонцы готовы продать аргентинца за 280 миллионов евро, информирует Mirror.

Другой вариант: барселонцы готовы получить взамен нескольких футболистов англичан и доплату в размере 134 миллионов.

  • Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб. Он не приедет на сегодняшнее предсезонное тестирование.
  • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
  • Месси шесть раз брал «Золотой мяч».

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Сити Месси Лионель
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартак Имел
1598767530
Пищевик щас наскребет, кралю в бардель сдаст опять, Таджика на стройку пристроит, соболев на пилораме пару лет бревном поработает, тедеско немецкие фильмы начнет снимать, глядишь лет через 30 купят Месси.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1598775601
Оба варианта адекватные. Пойдите наконец-то на этот шаг, ведь тупиковая же ситуация. Если конечно это не маркетинговый развод.
Ответить
Тони Монтана Б
1598776274
Он же уже старый, маленький и бесполезный карлик... Какие 280 млн?
Ответить
Синитсосит
1598779335
это самый глупейший поступок мансити если его за столько купят
Ответить
Александр52
1598784049
На сколько подл и мерзок футбол !!! Люди почему вы пишите здесь гадости про Месси, вы же завтра будете смотреть именно его . Сколько же надо выиграть Золотых мячей , чтобы завоевать вашу любовь ??? Барса, и её хунта., ну да ладно с ними, но вы то, что вам ещё надо сверх его финтов и голов???
Ответить
моэм
1598790217
Ну вот , пошёл более реальный торг.... Это конечно не 700 , но и это много за игрока , пусть и звезду , но заканчивающего карьеру , лучшие годы которого позади и были отданы Барсе...по человечески конечно стоило организовать почётные проводы человеку отдавшего клубу всё и отпустить не чиня препятствий...жаль , что так гаденько получается.
Ответить
Главные новости
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
Все новости
Все новости
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
Вчера, 19:26
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
Вчера, 18:26
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
Вчера, 17:23
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
Вчера, 16:45
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
Вчера, 14:49
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
Вчера, 10:47
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
7
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
ВидеоИбрагимович – Холанду: «Удали мой номер!»
23 августа
ВидеоРеакция Гвардиолы на новую прическу Холанда
23 августа
ВидеоХоланд постригся
23 августа
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+