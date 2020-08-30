Mirror: «Барселона» готова продать Месси «Манчестер Сити» за 280 миллионов

Следующим клубом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси может стать «Манчестер Сити». Каталонцы готовы продать аргентинца за 280 миллионов евро, информирует Mirror.

Другой вариант: барселонцы готовы получить взамен нескольких футболистов англичан и доплату в размере 134 миллионов.