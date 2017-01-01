Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Mirror: «Барселона» готова продать Месси «Манчестер Сити» за 280 миллионов

    Следующим клубом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси может стать «Манчестер Сити». Каталонцы готовы продать аргентинца за 280 миллионов евро, информирует Mirror.

    Другой вариант: барселонцы готовы получить взамен нескольких футболистов англичан и доплату в размере 134 миллионов.

    • Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб. Он не приедет на сегодняшнее предсезонное тестирование.
    • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Месси шесть раз брал «Золотой мяч».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +698

      Тони Монтана Б 4 минуты назад

      Он же уже старый, маленький и бесполезный карлик... Какие 280 млн?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18053

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Оба варианта адекватные. Пойдите наконец-то на этот шаг, ведь тупиковая же ситуация. Если конечно это не маркетинговый развод.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +770

      ФК Пупсик 1 час назад

      А он правильно бойкотирует тренировки - барселона сама так игроков получала. А вообще, могли бы и отпустить бесплатно, он и так для них очень много сделал.

      А вообще, лучше дождаться лета и уйти бесплатно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2109

      Genz 1 час назад

      Если есть опция - одностороннее расторжение, можно и кинуть Барс_еточников. Ман Сити предложили 100 милл. И три игрока вдобавок. Берите,пока дают. А то даром уйдет по закону футбольного времени

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +770

      ФК Пупсик > Genz 1 час назад

      Говорят, что он должен до апреля предупредить, что уходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      Спартак Имел 2 часа назад

      Пищевик щас наскребет, кралю в бардель сдаст опять, Таджика на стройку пристроит, соболев на пилораме пару лет бревном поработает, тедеско немецкие фильмы начнет снимать, глядишь лет через 30 купят Месси.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1381

      Aston > Спартак Имел 43 минуты назад

      Очередное немытое убожество,прежде чем пытаться собрать воедино свою тупую и бестолковую мысль,сходи проспись ,клоун лгбтшный

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      Спартак Имел > Aston 26 минут назад

      объявление - спартаковское животное потерялось, просьба к хозяину усыпить животное!гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98846
    #2
    zigbert
    78842
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru