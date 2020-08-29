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    RAC1: Месси сообщил «Барселоне», что не явится на завтрашние предсезонные тесты. Он хочет уйти

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не приедет завтра, 30 августа, на предсезонные медицинские тесты. Об этом он уведомил руководство, пишет RAC1.

    Аргентинец намерен перейти в другую команду. Месси желает разорвать контракт по обоюдному согласию, чтобы не пришлось его выкупать за 700 миллионов евро.

    • Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.
    • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер RAC1

    Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 300 тысяч человек.

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    29.08.2020 23:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1032

      Александр52 1 час назад

      Сколько же нужно завоевать Золотых мячей чтобы тебя начали уважать?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +814

      elessar arnor > Александр52 1 час назад

      ну, есть такая вещь, как обязанности

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1664

      prtcs > elessar arnor 27 минут назад

      Его надо понять. Устал. Он великий.

      0
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      ...
      Рейтинг: +97

      Sancool > Александр52 6 минут назад

      согласен и с тобой и с ответившим тебе комментарием, и правда даже не знаю кто больше прав(

      0
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