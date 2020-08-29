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  • RAC1: Месси сообщил «Барселоне», что не явится на завтрашние предсезонные тесты. Он хочет уйти

RAC1: Месси сообщил «Барселоне», что не явится на завтрашние предсезонные тесты. Он хочет уйти

29 августа 2020, 23:12
8

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не приедет завтра, 30 августа, на предсезонные медицинские тесты. Об этом он уведомил руководство, пишет RAC1.

Аргентинец намерен перейти в другую команду. Месси желает разорвать контракт по обоюдному согласию, чтобы не пришлось его выкупать за 700 миллионов евро.

  • Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.
  • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
  • Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».

Источник: твиттер RAC1

Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны почти 300 тысяч человек.

Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
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Александр52
1598732782
Сколько же нужно завоевать Золотых мячей чтобы тебя начали уважать?
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Romio-xxx
1598752137
У всех есть контракты которые кем бы ты не был надо исполнять!!!И все устают!И каждый футболист в чем то уникален и велик.А этот так вообще возомнил себя хер знает кем!!!Между прочим он в клубе тоже не за простую зарплату пахал,а за космическую.
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slavа0508
1598764722
Барсе надо сказать спасибо Месси и отпустить,,,а нам было бы интересно на него посмотреть в другой команде,,,,,и понять насколько он велик,,,,
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paracetamol
1598773558
А деньги получать продолжает?
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АлексOZ
1598903967
очень странная ситуация, может просто в интересах журналистов, чтоб можно было "кончать" дутыми сенсациями каждую минуту (((( а по мне так ВЕЛИКИЙ клуб должен красиво расстаться со своим ВЕЛИКИМ воспитанником, игроком!!! Устроить красивое шоу расставания!!! ведь не секрет, что только имя Месси на любой атрибутике Барселоны, принесло клубу ТАААКООООЕЕЕ!!! баблище (отсюда и его большая зарплата. процент от продаж) и самое ВЕЛИКОЕ десятилетие Барсы тоже связано с его именем и во многом благодаря ему!!! поэтому только доброе расставание с взаимной благодарностью!!!
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