RAC1: Месси сообщил «Барселоне», что не явится на завтрашние предсезонные тесты. Он хочет уйти

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не приедет завтра, 30 августа, на предсезонные медицинские тесты. Об этом он уведомил руководство, пишет RAC1.
Аргентинец намерен перейти в другую команду. Месси желает разорвать контракт по обоюдному согласию, чтобы не пришлось его выкупать за 700 миллионов евро.
- Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.
- Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».
Источник: твиттер RAC1
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