«Барселона» отказала Месси во встрече и настаивает на выплате отступных в 700 миллионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси инициировал встречу с руководством, чтобы договориться об обоюдном расторжении контракта. Ему отказали, информирует BBC Sport Гильем Балаге.

Каталонцы по-прежнему настроены получить за Месси отступные в размере 700 миллионов евро. Футболист утверждает, что в соглашении есть опция о его бесплатном уходе по окончании любого сезона.