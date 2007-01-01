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    «Барселона» отказала Месси во встрече и настаивает на выплате отступных в 700 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси инициировал встречу с руководством, чтобы договориться об обоюдном расторжении контракта. Ему отказали, информирует BBC Sport Гильем Балаге.

    Каталонцы по-прежнему настроены получить за Месси отступные в размере 700 миллионов евро. Футболист утверждает, что в соглашении есть опция о его бесплатном уходе по окончании любого сезона.

    • Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.
    • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Гильема Балаге

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4746

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Кто то из них , лоханулся !

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      Рейтинг: +2450

      panmon 19 минут назад

      Барса упала в моих глазах. Сами предложили контракт с возможностью расторгнуть его после начала сезона и теперь выкручиваются! Месси может за свою зарплату и на скамейке посидеть, но кому это нужно!?

      1
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      Рейтинг: +24287

      oyabun 20 минут назад

      Рабство давно отменили, так что если Месси твердо решил сейчас уйти, значит так или иначе уйдет. Лучше бы договорились полюбовно.

      0
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      Рейтинг: +984

      petr69 21 минуту назад

      В детстве много лечили, учили играть, выучили до одного из самых лучших, и вдруг такое, Отблагодарил. Может и права Барса?

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      Рейтинг: +14

      Alex_MI_5 > petr69 6 минут назад

      учили? а че ж других не выучили до уровня Месси? По-моему, за 16 лет карьеры он достаточно сделал для команды, чтобы перестать уже "благодарить". И если у него и правда была такая опция в контракте, что может уйти по окончании любого сезона, то руководству нужно быть мужиками и достойно проводить своего лучшего игрока в истории, а не устраивать скандал.

      А то получается очень лицемерная ситуация, когда пока все хорошо - "мы тебя любим/ценим/уважаем, даем тебе возможность самому принимать решения", а когда дошло до дела, начали заднюю включать

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      Рейтинг: +593

      ФК Пупсик 1 час назад

      Ну если бесплатно, то ему может и возьмут, а чтобы деньги за него платить - не стоит наверное.

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      Рейтинг: +1436

      altezzik > ФК Пупсик 38 минут назад

      Лучше Миранчука купить

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