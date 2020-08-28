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  • «Барселона» отказала Месси во встрече и настаивает на выплате отступных в 700 миллионов

«Барселона» отказала Месси во встрече и настаивает на выплате отступных в 700 миллионов

28 августа 2020, 20:55
28

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси инициировал встречу с руководством, чтобы договориться об обоюдном расторжении контракта. Ему отказали, информирует BBC Sport Гильем Балаге.

Каталонцы по-прежнему настроены получить за Месси отступные в размере 700 миллионов евро. Футболист утверждает, что в соглашении есть опция о его бесплатном уходе по окончании любого сезона.

  • Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.
  • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
  • Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».

Источник: твиттер Гильема Балаге
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (28)
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petr69
1598642405
В детстве много лечили, учили играть, выучили до одного из самых лучших, и вдруг такое, Отблагодарил. Может и права Барса?
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САДЫЧОК
1598642872
Кто то из них , лоханулся !
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general.lizyukov
1598647660
Что, б..., за "утверждает"? Просто контракт покажи и все дела. Я Лео не очень, но очень хочу, чтобы у него получилось. Это реальный вызов для него, вырваться из тепличных условий и показать, на что он реально способен.
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serglider
1598662489
Опция то опцией, но... надо смотреть весь контракт целиком, а не отдельную "опцию"))) По факту: если МС хочет заполучить Месси, стопудово их юристы уже проштудировали контракт футболиста на предмет реально или нет выиграть это дело у Барсы. Судя по всему, что Месси все же начал бодаться с Барсой, его дело выигрышное))) Барса со своей стороны может лишь подговнить Месси ввязавшись с ним в затяжную судебную тяжбу, с надеждой, что Месси не захочет "терять" целый сезон (и бабосы) на суды. По сути если юристы МС выиграли суд с ФИФА о фейрплее в еврокубках, то Барсу они порвут как Бобик грелку, тем более что суды то все англосаксонские))) Что касается МС, то они не могут позволить себе именно "купить" Месси (хотя бабки у них есть))), как раз из-за еврокубкового фейрплея, так что переход Месси в МС возможен только исключительно "бесплатно")))
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Cules2013
1598674394
Мне вот интересно, как правление Барсы насильно заставит играть Месси за Барселону, если Лео и его семья реально на 100% решат переехать в тот же Манчестер? В кандалы закуют? Надавить и заставить можно условного Серхи Роберто, но не Лео. Если он решил, то не мытьём, так катанием, но уйдёт. Тупо его удерживать, лучше договориться о продаже за адекватную сумму. Какие 700 млн? Какой бесплатно отдать через год? Это дебилизм полнейший.
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Йост
1598677918
Месси уже никогда не будет лучшим, потому что понял, что теперь он определяет где ему играть и с кем ему играть....
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bisionihoastub
1598690340
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять девку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- https://nnna.ru/xbaza
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Dizayner
1598695566
сказочные идиоты реально, а через год он уйдет совершенно бесплатно, об этом вы подумали, придурки жизни? хоть попой на стену лезь, упирайся, рви на себе волосы, проси 700 лимонов, а через год нихрена не получишь
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nelez
1598732473
А говорили месси и барса одно и целое. Интересы...
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Александр52
1598732839
Сколько же нужно завоевать Золотых мячей чтобы тебя начали уважать?
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