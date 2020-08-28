«Уфа» – о словах Евсеева про нехватку игроков: «Разделяем его мнение, работаем над пополнением состава»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова Вадима Евсеева. Главный тренер команды после поражения от «Рубина» (0:3) объяснил плохую игру недостатком игроков.

«Евсеев, безусловно, прав. Мы над этим работаем. У нас была тяжелейшая концовка прошлого сезона, когда наши люди были измотаны, было много выбывших из строя. Сейчас мы находимся, мягко говоря, в не очень хороших кондициях.

Конечно, если бы скамейка была подлиннее, Вадиму Валентиновичу было бы проще. В этом вопросе полностью разделяем его мнение и работаем над пополнением состава. В ближайшие дни будем объявлять он новых подписаниях», – сказал Мурзагулов.