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    «Уфа» – о словах Евсеева про нехватку игроков: «Разделяем его мнение, работаем над пополнением состава»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал слова Вадима Евсеева. Главный тренер команды после поражения от «Рубина» (0:3) объяснил плохую игру недостатком игроков.

    «Евсеев, безусловно, прав. Мы над этим работаем. У нас была тяжелейшая концовка прошлого сезона, когда наши люди были измотаны, было много выбывших из строя. Сейчас мы находимся, мягко говоря, в не очень хороших кондициях.

    Конечно, если бы скамейка была подлиннее, Вадиму Валентиновичу было бы проще. В этом вопросе полностью разделяем его мнение и работаем над пополнением состава. В ближайшие дни будем объявлять он новых подписаниях», – сказал Мурзагулов.

    • «Уфа» занимает 13-е место в РПЛ. У команды 4 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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