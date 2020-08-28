Сафонов: «Хочется попасть в сборную не разово, а закрепиться в качестве основного вратаря»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов дал интервью официальному сайту. Он рассказал о желании стать основным вратарем сборной России.

– О попадании в национальную сборную России задумываешься?

– Естественно, приходят мысли в голову. Но всему свое время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодежную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней.