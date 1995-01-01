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    Сафонов: «Хочется попасть в сборную не разово, а закрепиться в качестве основного вратаря»

    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов дал интервью официальному сайту. Он рассказал о желании стать основным вратарем сборной России.

    – О попадании в национальную сборную России задумываешься?

    – Естественно, приходят мысли в голову. Но всему свое время. Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодежную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней.

    • Сафонову – 21 год.
    • В этом сезоне он провел пять матчей в РПЛ и пропустил три гола.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4124

      SPACE TRUCKIN 3 минуты назад

      черчес ппц выдал опять с кандидатами...нойштедтер,дзюба и т.д....воротчиков много молодых отличных - Сафонов и Максименко, на мой взгляд, вполне доросли до сборной...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5370

      Hektor 84 1 час назад

      Уберут космического Стаса появится шанс. А пока не возможно.

      2
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      Рейтинг: +11263

      Garrincha58 2 часа назад

      пока усатый там постоянно будут вызывать никаких Гилерме и Дзюбу

      3
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