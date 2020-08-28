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  • Мелкадзе: «Особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу «Спартаку»

Мелкадзе: «Особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу «Спартаку»

28 августа 2020, 08:17
7

Нападающий Георгий Мелкадзе рассказал о своем выступлении за «Ахмат». Форвард перешел в грозненский клуб летом на правах аренды из «Спартака».

«Стараемся привыкать к требованиям тренера и готовиться максимально активно. Например, после матча с «Локо» у нас те футболисты, кто не играл, сразу приступили к тренировкам, а отдыхали только те, кто был на поле.

Я, например, отношусь к тем, кто должен больше бегать, чем играть. Хотя и отыграл больше тайма. Но в целом с каждым днем мы все больше понимаем требования тренера. И дальше будем становиться еще сильнее.

Постараемся это проявить в матче с ЦСКА. Мы должны за счет своей игры побеждать. И я особенно хочу выиграть у армейцев, так как принадлежу «Спартаку» и вырос в этом клубе. В любом случае нам нельзя останавливаться на достигнутом. 10 очков в пяти матчах – это здорово. Но сезон только начался, и стартовые успехи надо подтверждать дальше», – сказал Мелкадзе.

  • «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Матч с ЦСКА – 30 августа.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Мелкадзе Георгий
Комментарии (7)
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vladimir-7
1598593047
Во Мелкадзе раскорячился как в басне про лебедя, рака и щуку, одной ногой в спартаке, второй ногой в Ахмате, а головой в Динамо Дбилиси. Ласковый теленок двух маток сосет.
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Nerlinger
1598597585
Свенья
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ALEX ML
1598603857
Делай ставки грузин, иначе не светит
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RUSARM
1598610305
Иногда,лучше помолчать,чем балаболить,за умного можно сойти!!! Не говори гоп,пока не перепрыгнул-хорошая пословица!!!
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