Мелкадзе: «Особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу «Спартаку»

Нападающий Георгий Мелкадзе рассказал о своем выступлении за «Ахмат». Форвард перешел в грозненский клуб летом на правах аренды из «Спартака».

«Стараемся привыкать к требованиям тренера и готовиться максимально активно. Например, после матча с «Локо» у нас те футболисты, кто не играл, сразу приступили к тренировкам, а отдыхали только те, кто был на поле.

Я, например, отношусь к тем, кто должен больше бегать, чем играть. Хотя и отыграл больше тайма. Но в целом с каждым днем мы все больше понимаем требования тренера. И дальше будем становиться еще сильнее.

Постараемся это проявить в матче с ЦСКА. Мы должны за счет своей игры побеждать. И я особенно хочу выиграть у армейцев, так как принадлежу «Спартаку» и вырос в этом клубе. В любом случае нам нельзя останавливаться на достигнутом. 10 очков в пяти матчах – это здорово. Но сезон только начался, и стартовые успехи надо подтверждать дальше», – сказал Мелкадзе.