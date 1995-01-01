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    Мелкадзе: «Особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу «Спартаку»

    Нападающий Георгий Мелкадзе рассказал о своем выступлении за «Ахмат». Форвард перешел в грозненский клуб летом на правах аренды из «Спартака».

    «Стараемся привыкать к требованиям тренера и готовиться максимально активно. Например, после матча с «Локо» у нас те футболисты, кто не играл, сразу приступили к тренировкам, а отдыхали только те, кто был на поле.

    Я, например, отношусь к тем, кто должен больше бегать, чем играть. Хотя и отыграл больше тайма. Но в целом с каждым днем мы все больше понимаем требования тренера. И дальше будем становиться еще сильнее.

    Постараемся это проявить в матче с ЦСКА. Мы должны за счет своей игры побеждать. И я особенно хочу выиграть у армейцев, так как принадлежу «Спартаку» и вырос в этом клубе. В любом случае нам нельзя останавливаться на достигнутом. 10 очков в пяти матчах – это здорово. Но сезон только начался, и стартовые успехи надо подтверждать дальше», – сказал Мелкадзе.

    • «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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    Источник: «Известия»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1589

      ALEX ML 45 минут назад

      Делай ставки грузин, иначе не светит

      0
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      Рейтинг: +6400

      Борат 1 час назад

      Рыла !

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      Рейтинг: +96

      Закат ЕдРа > Борат 1 минуту назад

      Сладкий малыш. Я так соскучился. Смотрю на твои стринги возле кровати и вспоминаю наши ночи))

      -1
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      Рейтинг: +1942

      Nerlinger 2 часа назад

      Свенья

      4
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      Рейтинг: +2215

      vsespartak01 > Nerlinger 46 минут назад

      может хамить то не будешь?ты же не алармоборат?стыдно не бывает?

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      Рейтинг: +12560

      vladimir-7 3 часа назад

      Во Мелкадзе раскорячился как в басне про лебедя, рака и щуку, одной
      ногой в спартаке, второй ногой в Ахмате, а головой в Динамо Дбилиси.
      Ласковый теленок двух маток сосет.

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