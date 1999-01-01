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    Президент «Ахмата» Даудов: «Победы клуба радуют самого главного болельщика, героя России Рамзана Кадырова»

    Магомед Даудов, президент «Ахмата», прокомментировал победную серию команды. В пятом туре чеченцы обыграли в гостях «Локомотив» (3:2).

    «Победы в трех матчах подряд говорят сами за себя. Победы радуют нашего самого главного болельщика, главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, меня, всех, кому дорог наш клуб, кто за него болеет и переживает», – сказал Даудов ТАСС.

    • Матч против «Локомотива» «Ахмат» заканчивал вдевятером.
    • Чеченцы идут в РПЛ пятыми.
    • Следующий соперник – ЦСКА (30 августа).

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    Источник: ТАСС

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