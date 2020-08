Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поранил лицо в товарищеском матче с «Зальцбургом» (2:2, второй тайм).

Футболист покинул поле на 56-й минуте, истекая кровью.

Virgil van Dijk has been subbed off after suffering a nasty blow to the head in #LFC's pre-season match against Red Bull Salzburg pic.twitter.com/yyGqmHiMsk