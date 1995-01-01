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    Маммана, Нобоа, Заболотный – в старте «Сочи» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Сочи» на матч 5-го тура РПЛ.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Обухов, Костюков, Карапетян.

    Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко, Онугха.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля, Маргасов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Жоаозинью, Заболотный.

    Запасные: Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Попов, Колдунов, Боковой, Руденко.

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    Источник: сайт РПЛ

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