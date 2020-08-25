Маммана, Нобоа, Заболотный – в старте «Сочи» на матч с «Тамбовом»

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Сочи» на матч 5-го тура РПЛ.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Обухов, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Головня, Карасев, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко, Онугха.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маммана, Мевля, Маргасов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Жоаозинью, Заболотный.
Запасные: Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Попов, Колдунов, Боковой, Руденко.
Источник: сайт РПЛ
Правда Тамбов вся команда слабовата...
Как они у Спартака в том году выигрывали??? Впрочем и сегодня могут так же выиграть, поиграют на отбой, а в концовке забьют и всё... Даже интересно как второй тайм сыграют...