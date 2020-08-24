Гулачи, Орбан и Салаи – в заявке сборной Венгрии на матчи Лиги наций с Россией и Турцией

Тренерский штаб сборной Венгрии определился с заявкой национальной команды на сентябрьские матчи Лиги наций против России и Турции.
- Всего в состав включены 25 футболистов.
- С турками сборная Венгрии сыграет 3 сентября на выезде, а с россиянами – 6 сентября дома.
Вратари: Петер Гулачи («РБ Лейпциг», Германия), Денеш Дибуш («Ференцварош», Венгрия), Адам Ковачик («МОЛ Фехервар», Венгрия);
Защитники: Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Ботонд Барат («Гонвед», Венгрия), Барнабас Беше («Гавр», Франция), Эндре Ботка («Ференцварош»), Оттила Фиола («МОЛ Фехервар»), Михай Корхут («Хапоэль» Беэр-Шева, Израиль), Адам Ланг («Омония», Кипр), Аттила Салаи («Аполлон», Кипр), Тамаш Пришкин («Ференцварош»);
Полузащитники: Тамаш Чери («Мезекевешд», Венгрия), Даниел Наздаг («Гонвед»), Жолт Кальмар (ДАК 1904, Словакия), Адам Надь («Бристоль Сити», Англия), Андраш Шефер (ДАК 1904), Давид Сигер («Ференцварош»), Доминик Собослаи («Зальцбург», Австрия);
Нападающие: Бенжамин Бабати («Залаэгерсег», Венгрия), Неманья Николич («МОЛ Фехервар»), Роланд Шаллаи («Фрайбург», Германия), Кристиан Шимон («Уйпешт», Венгрия), Адам Салаи («Майнц», Германия), Адриан Секе («Хераклес», Нидерланды).