Судья Федотов: «Один из голов «Зенита» «Тамбову» засчитали после ошибки судьи. Дзюба был в офсайде»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Зенит» в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1) забил один из голов не по правилам. Было «вне игры».

«68-я минута. Забивается третий гол «Тамбову». Ошибка второго помощника. Пошла подача в штрафную, Артем Дзюба находился за линией офсайда. Выпрыгивает, чтобы сыграть в мяч, тем самым отвлекает вратаря. Дзюба не дотягивается, далее забивает другой игрок. Проблема второго помощника. Дзюба вмешивался в борьбу за мяч, отвлекал соперника», – сказал эксперт.