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  • Судья Федотов: «Один из голов «Зенита» «Тамбову» засчитали после ошибки судьи. Дзюба был в офсайде»

Судья Федотов: «Один из голов «Зенита» «Тамбову» засчитали после ошибки судьи. Дзюба был в офсайде»

24 августа 2020, 15:49
11

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Зенит» в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1) забил один из голов не по правилам. Было «вне игры».

«68-я минута. Забивается третий гол «Тамбову». Ошибка второго помощника. Пошла подача в штрафную, Артем Дзюба находился за линией офсайда. Выпрыгивает, чтобы сыграть в мяч, тем самым отвлекает вратаря. Дзюба не дотягивается, далее забивает другой игрок. Проблема второго помощника. Дзюба вмешивался в борьбу за мяч, отвлекал соперника», – сказал эксперт.

  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Дзюба – лучший бомбардир прошлого сезона.

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Зенит Тамбов Дзюба Артем Федотов Игорь
Комментарии (11)
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Spirit_78
1598273501
Почему не все 4 гола? Недорабатывает Федотушка.
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Garrincha58
1598273690
тоже самое было в матче Спартак-Локо, но я уверен если бы опять не засчитали был бы такой визг и опять про заговор заговорили
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Давид59
1598274553
Чушь! Когда все выпрыгивают надо смотреть был ли во "вне игры" бивший по мячу. При стандартах, если есть ВАР только так и делают. Как этот Федотов надоел!
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порт
1598274814
А ещё на вираже пели, и тоже отвлекали вратаря.
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alp
1598274974
это что тут ВАРиатор недоделанный объявился?
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petrucho-spb
1598278868
Разве Дзюба мяча коснулся?И вратарю не мешал.
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Ганнибал Лектор
1598281163
"Федотов не судит профессиональный футбол" - (с). Все, тут надо ставить точку. Он давно всем доказал, что не знает правила. За это и пнули из арбитров.
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paracetamol
1598282202
Может и в офсайде, да только в пассивном.
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neveldomha
1598332696
Федот, да не тот!
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