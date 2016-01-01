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    Судья Федотов: «Один из голов «Зенита» «Тамбову» засчитали после ошибки судьи. Дзюба был в офсайде»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов убежден, что «Зенит» в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1) забил один из голов не по правилам. Было «вне игры».

    «68-я минута. Забивается третий гол «Тамбову». Ошибка второго помощника. Пошла подача в штрафную, Артем Дзюба находился за линией офсайда. Выпрыгивает, чтобы сыграть в мяч, тем самым отвлекает вратаря. Дзюба не дотягивается, далее забивает другой игрок. Проблема второго помощника. Дзюба вмешивался в борьбу за мяч, отвлекал соперника», – сказал эксперт.

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Дзюба – лучший бомбардир прошлого сезона.

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    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7606

      alarm 38 секунд назад

      так-то дзюба человек-офсайд, уже со счёта сбился, сколько голов из-за него было отменено. но в данном случае федотовское рыло уже под микроскопом пытается хоть к чему-то придраться. иди на ринг с широковым, мyдило, отвечай за базар!

      0
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      Рейтинг: +3824

      Давид59 2 минуты назад

      Чушь! Когда все выпрыгивают надо смотреть был ли во "вне игры" бивший по мячу. При стандартах, если есть ВАР только так и делают. Как этот Федотов надоел!

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      Рейтинг: +11202

      Garrincha58 16 минут назад

      тоже самое было в матче Спартак-Локо, но я уверен если бы опять не засчитали был бы такой визг и опять про заговор заговорили

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      Рейтинг: +514

      Spirit_78 19 минут назад

      Почему не все 4 гола? Недорабатывает Федотушка.

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      Рейтинг: +21407

      пьяныйхоровод > Spirit_78 3 минуты назад

      Недоплачивают - вот и недорабатывает .

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