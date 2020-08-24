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Баринов: «Травму нужно пережить и стать сильнее»

24 августа 2020, 14:59
14

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил наличие травмы. Он получил ее в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Травмы – тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнeрам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь ещe сильнее», – написал игрок.

  • «Локомотив» подтвердил, что у игрока разрыв крестообразной связки.
  • Баринов во всех матчах текущего сезона РПЛ выходил в стартовом составе.
  • Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Дмитрия Баринова
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Евгений Агеев
1598277207
Да, это тяжело. Сам прошел через эту травму. Здоровья, независимо от принадлежности к команде.
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PAREVG.
1598277878
Тяжело без тебя будет в ЛЧ... Здоровья и скорейшего восстановления!!!!!!!!!!!
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партизан84
1598279280
поправляйся, никто не застрахован, никому не желаю травм
Ответить
Boeung777
1598281768
Только здоровья и скорейшего восстановления независимо от принадлежности клуба.
Ответить
АРИЕЦ2008
1598283031
Здоровья и еще раз здоровья !
Ответить
portero
1598285117
здоровья и удачного восстановления...
Ответить
Max Bobr
1598285735
Выздоравливай поскорее! Удачи!
Ответить
zigbert
1598285813
Игрок с характером. Здоровья Дмитрий!
Ответить
Павелий
1598286248
Баринову - здоровья, но напомню, что он не раз неооснованно и необъективно высказывался о Спартаке. Футбольный Бог всё видит!
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Волька
1598287136
Что-бы у него *** на лбу вырос
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