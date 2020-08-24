Баринов: «Травму нужно пережить и стать сильнее»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил наличие травмы. Он получил ее в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Травмы – тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнeрам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь ещe сильнее», – написал игрок.

«Локомотив» подтвердил, что у игрока разрыв крестообразной связки.

Баринов во всех матчах текущего сезона РПЛ выходил в стартовом составе.

Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.