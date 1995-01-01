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    Баринов: «Травму нужно пережить и стать сильнее»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил наличие травмы. Он получил ее в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    «Травмы – тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнeрам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь ещe сильнее», – написал игрок.

    • «Локомотив» подтвердил, что у игрока разрыв крестообразной связки.
    • Баринов во всех матчах текущего сезона РПЛ выходил в стартовом составе.
    • Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.

    text

    Публикация от text (@dima_barinov) 24 Авг 2020 в 3:23 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дмитрия Баринова

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