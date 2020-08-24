Газизов: «Я думаю, игра «Спартака» в матче с «Локомотивом» всем понравилась. Будем ее улучшать»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру команды в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Спартаковцы по ходу встречи уступали в счете.
«Я бы хотел сказать, что фанаты сделали все. чтобы команда играла агрессивно. Это победа болельщиков. Они гнали команду, они верили, что команда выиграет. Большое им спасибо. Это основной фактор в матче с «Локомотивом».
Команда показала хорошую игру. Мы будем ее улучшать. Я думаю, всем понравилась», – сказал функционер.
- «Спартак» в таблице идет вторым.
- Следующий соперник – «Ротор» (26 августа).
- Газизов работает в клубе с июля.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»