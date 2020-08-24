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  • Газизов: «Я думаю, игра «Спартака» в матче с «Локомотивом» всем понравилась. Будем ее улучшать»

Газизов: «Я думаю, игра «Спартака» в матче с «Локомотивом» всем понравилась. Будем ее улучшать»

24 августа 2020, 14:50
5

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру команды в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Спартаковцы по ходу встречи уступали в счете.

«Я бы хотел сказать, что фанаты сделали все. чтобы команда играла агрессивно. Это победа болельщиков. Они гнали команду, они верили, что команда выиграет. Большое им спасибо. Это основной фактор в матче с «Локомотивом».

Команда показала хорошую игру. Мы будем ее улучшать. Я думаю, всем понравилась», – сказал функционер.

  • «Спартак» в таблице идет вторым.
  • Следующий соперник – «Ротор» (26 августа).
  • Газизов работает в клубе с июля.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (5)
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LOKOfanatik19
1598271522
Ничего не могу сказать про Спартак, да мне и не зачем. Но все видели игру ЛОКО, а точнее ее отсутствие.. Классная игра, с такой игрой нас ждет светлое будущее. Так и выпускайте Смолова в старте, покупайте игроков под ЛЧ, и не выпускайте их даже в РПЛ, о каком усилении в ЛЧ идет речь. Тяжелые времена, надеюсь не упадете в очередной раз на колени перед Палычем.... 20 минуту надо и дальше продолжать.
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Garrincha58
1598273924
Будем улучшать? работу с судьями улучшайте тогда вообще и пенальти левые будете получать
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alp
1598275169
а не подсиживает ли газизов, тедеску? )))
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Artemka444
1598281620
по одному матчу не судите!!!!
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ivany4
1598286324
Улучшайте, но помните - лучшее враг хорошего.)) Говоря проще, сначала создайте стабильно хорошее, потом улучшайте отдельные компоненты.
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