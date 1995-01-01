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    Газизов: «Я думаю, игра «Спартака» в матче с «Локомотивом» всем понравилась. Будем ее улучшать»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил игру команды в матче четвертого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Спартаковцы по ходу встречи уступали в счете.

    «Я бы хотел сказать, что фанаты сделали все. чтобы команда играла агрессивно. Это победа болельщиков. Они гнали команду, они верили, что команда выиграет. Большое им спасибо. Это основной фактор в матче с «Локомотивом».

    Команда показала хорошую игру. Мы будем ее улучшать. Я думаю, всем понравилась», – сказал функционер.

    • «Спартак» в таблице идет вторым.
    • Следующий соперник – «Ротор» (26 августа).
    • Газизов работает в клубе с июля.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11202

      Garrincha58 13 минут назад

      Будем улучшать? работу с судьями улучшайте тогда вообще и пенальти левые будете получать

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      Рейтинг: +1225

      LOKOfanatik19 53 минуты назад

      Ничего не могу сказать про Спартак, да мне и не зачем. Но все видели игру ЛОКО, а точнее ее отсутствие.. Классная игра, с такой игрой нас ждет светлое будущее. Так и выпускайте Смолова в старте, покупайте игроков под ЛЧ, и не выпускайте их даже в РПЛ, о каком усилении в ЛЧ идет речь. Тяжелые времена, надеюсь не упадете в очередной раз на колени перед Палычем.... 20 минуту надо и дальше продолжать.

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