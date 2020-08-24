Журналист Алланазаров: у Баринова разрыв передней крестообразной связки колена

Журналист Sport24 Максим Алланазаров подтвердил, что травма полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова оказалась серьезной.
«МРТ выявило разрыв передней крестообразной связки у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Парень выбыл надолго. Очень жаль. Здоровья!» – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
- Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».
- На 16-й минуте встречи он упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре.
Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова