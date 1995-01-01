Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    Журналист Алланазаров: у Баринова разрыв передней крестообразной связки колена

    Журналист Sport24 Максим Алланазаров подтвердил, что травма полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова оказалась серьезной.

    «МРТ выявило разрыв передней крестообразной связки у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Парень выбыл надолго. Очень жаль. Здоровья!» – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

    • Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».
    • На 16-й минуте встречи он упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:12
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23987

      oyabun 13 минут назад

      Это беда для любого футболиста, независимо от клубной принадлежности. Никому такого не пожелаешь. Дмитрию скорейшего выздоровления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4548

      Добрый Бобер 53 минуты назад

      Это очень печальная новость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1350

      PAREVG. 1 час назад

      Здоровья и скорейшего восстановления!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78638

      zigbert 1 час назад

      Жаль, ключевой игрок Локомотива. Здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1272

      Spartak Piter 1 час назад

      Надо было Баринову быть аккуратнее. Глупо получил травму. самоубился по факту

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2165

      neveldomha 1 час назад

      Очень жаль. Ключевой игрок Локо. Хотелось бы, чтобы с Зенитом играл сильный противник. А получается, что не получается. Плюс к тому не понятная история с Миранчуком, будет не будет. Ромашка какая-то.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1363

      acor94 > neveldomha 1 час назад

      Да при чем тут Зенит, лч на носу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      Spirit_78 1 час назад

      Эпидемия просто какая-то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11201

      Garrincha58 1 час назад

      что часто стала именно эта травма у игроков лет десять назад это было редкостью

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1350

      PAREVG. > Garrincha58 1 час назад

      Верно, во времена СССР, самой тяжелой травмой считалась травма мениска, и выбывали игроки, на куда меньший срок...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78628
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru