Журналист Алланазаров: у Баринова разрыв передней крестообразной связки колена

Это беда для любого футболиста, независимо от клубной принадлежности. Никому такого не пожелаешь. Дмитрию скорейшего выздоровления!
Журналист Sport24 Максим Алланазаров подтвердил, что травма полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова оказалась серьезной.
«МРТ выявило разрыв передней крестообразной связки у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Парень выбыл надолго. Очень жаль. Здоровья!» – написал инсайдер в своем телеграм-канале.
- Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».
- На 16-й минуте встречи он упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре.