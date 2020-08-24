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  • Журналист Алланазаров: у Баринова разрыв передней крестообразной связки колена

Журналист Алланазаров: у Баринова разрыв передней крестообразной связки колена

24 августа 2020, 11:12
15

Журналист Sport24 Максим Алланазаров подтвердил, что травма полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова оказалась серьезной.

«МРТ выявило разрыв передней крестообразной связки у полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Парень выбыл надолго. Очень жаль. Здоровья!» – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

  • Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком».
  • На 16-й минуте встречи он упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре.

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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neveldomha
1598258000
Очень жаль. Ключевой игрок Локо. Хотелось бы, чтобы с Зенитом играл сильный противник. А получается, что не получается. Плюс к тому не понятная история с Миранчуком, будет не будет. Ромашка какая-то.
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Spartak Piter
1598259017
Надо было Баринову быть аккуратнее. Глупо получил травму. самоубился по факту
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zigbert
1598259773
Жаль, ключевой игрок Локомотива. Здоровья!
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PAREVG.
1598259917
Здоровья и скорейшего восстановления!!!!!!!!!!!
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Добрый Бобер
1598260497
Это очень печальная новость.
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oyabun
1598262909
Это беда для любого футболиста, независимо от клубной принадлежности. Никому такого не пожелаешь. Дмитрию скорейшего выздоровления!
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DOCTOR PENALTY
1598264706
Поправляйся , Дима! Всё будет хорошо!
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cevin cigan
1598264786
Жаль.....но на пол года выбыл...Диме здоровья и пусть вернётся еще сильнее!
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vlad1969
1598265017
Здоровья!!! Для проводников это потеря!!! Играл он толково!! Жаль((( связки зло, сам через это прошёл. Еще раз здоровья и терпения.
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edw7777
1598292056
Что за невезение... Выздоравливайте по-скорее, ребята.
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