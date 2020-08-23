Birmingham Live: Палинья перейдет в «Вулверхэмптон», а не в ЦСКА

По сведениям Birmingham Live, ЦСКА проиграл борьбу за полузащитника португальского «Спортинга» Жоао Палинью. Он продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне».
Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, вскоре будет заключен контракт.
- ЦСКА планировал купить Палинью за 10 миллионов.
- На подписании Палиньи лично настаивает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
- В прошлом сезоне Примейры Палинья принял участие в 27 матчах, забил два гола.
Источник: Birmingham Live
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