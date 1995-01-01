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    Birmingham Live: Палинья перейдет в «Вулверхэмптон», а не в ЦСКА

    По сведениям Birmingham Live, ЦСКА проиграл борьбу за полузащитника португальского «Спортинга» Жоао Палинью. Он продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне».

    Сумма трансфера составит 15 миллионов евро, вскоре будет заключен контракт.

    • ЦСКА планировал купить Палинью за 10 миллионов.
    • На подписании Палиньи лично настаивает главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
    • В прошлом сезоне Примейры Палинья принял участие в 27 матчах, забил два гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Birmingham Live

    Новостной ресурс о жизни Бирмингема и предместий. Аудитория в твиттере - более 297 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6398

      JTherry 1 час назад

      "ЦСКА планировал купить Палинью за 10 миллионов..."
      Орешкин решил сэкономить...)

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