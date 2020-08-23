Агент Чалова Эмиле: «Игроком интересуются в Англии, Германии, Италии»

Кристиан Эмиле, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, подтвердил интерес к игроку в Европе. В прошлом году футболист мог перейти в «Кристал Пэлас».

«Я не вижу в нeм молодого российского нападающего. Я вижу в нем игрока высочайшего уровня, чья национальность не имеет никакого значения. И я абсолютно уверен, что он стоит таких денег. А устроить весь этот процесс мне было нетрудно. «Кристал Пэлас» — это клуб, с которым у меня сложились прекрасные отношения. И они вели Федора с начала трансферного окна и даже с более раннего времени.

Они следили за его выступлениями, у них был доступ ко всем его матчам в ЛЧ и ЛЕ за несколько последних сезонов. В клубе приняли решение о том, что им нужен этот игрок. А я подтвердил, что в тот момент это был самый главный молодой талант в России и что им нужно будет предложить крупную сумму, чтобы убедить ЦСКА отпустить его. Ведь клубу нужны будут инвестиции, чтобы заменить Чалова. Но в итоге в ЦСКА решили оставить игрока у себя. И это их выбор.

Июньская новость о том, что ЦСКА готов отдать Чалова сейчас за 10 миллионов евро? Насколько мне известно, ЦСКА сейчас развивает свой проект. Заинтересованные в Чалове клубы есть и в Германии, и в Англии, и в Италии. Но коронавирус сильно повлиял на трансферный рынок. Во многих странах дедлайны переходов сдвинулись аж на 6 недель. Поэтому о конкретных предложениях говорить неуместно. К тому же в тот момент сезон ещe не был завершeн в европейских лигах», – сказал Эмиле.