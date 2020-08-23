Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Чалова Эмиле: «Игроком интересуются в Англии, Германии, Италии»

Агент Чалова Эмиле: «Игроком интересуются в Англии, Германии, Италии»

23 августа 2020, 00:13
9

Кристиан Эмиле, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, подтвердил интерес к игроку в Европе. В прошлом году футболист мог перейти в «Кристал Пэлас».

«Я не вижу в нeм молодого российского нападающего. Я вижу в нем игрока высочайшего уровня, чья национальность не имеет никакого значения. И я абсолютно уверен, что он стоит таких денег. А устроить весь этот процесс мне было нетрудно. «Кристал Пэлас» — это клуб, с которым у меня сложились прекрасные отношения. И они вели Федора с начала трансферного окна и даже с более раннего времени.

Они следили за его выступлениями, у них был доступ ко всем его матчам в ЛЧ и ЛЕ за несколько последних сезонов. В клубе приняли решение о том, что им нужен этот игрок. А я подтвердил, что в тот момент это был самый главный молодой талант в России и что им нужно будет предложить крупную сумму, чтобы убедить ЦСКА отпустить его. Ведь клубу нужны будут инвестиции, чтобы заменить Чалова. Но в итоге в ЦСКА решили оставить игрока у себя. И это их выбор.

Июньская новость о том, что ЦСКА готов отдать Чалова сейчас за 10 миллионов евро? Насколько мне известно, ЦСКА сейчас развивает свой проект. Заинтересованные в Чалове клубы есть и в Германии, и в Англии, и в Италии. Но коронавирус сильно повлиял на трансферный рынок. Во многих странах дедлайны переходов сдвинулись аж на 6 недель. Поэтому о конкретных предложениях говорить неуместно. К тому же в тот момент сезон ещe не был завершeн в европейских лигах», – сказал Эмиле.

  • Контракт Чалова с ЦСКА действует до 2022 года.
  • Рынок оценивает игрока в 14 миллионов евро.
  • ЦСКА идет в РПЛ седьмым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1598131304
Ври больше, может фейк станет похож на правду.
Ответить
subbotaspartak
1598152112
Инте-инте-интерес Выходи на букву "С"... Сирия? Сенегал? Сальвадор? США!? Сербия, Самоа? Санглия, Ситалия, Сермания? у кого-то просто мания....
Ответить
vladimir-7
1598158054
К Федору со стороны европейских клубов интерес пропал, он со своей игрой ещё посидит пару лет на лавочке и этого игрока "высочайшего уровня" все забудут, а чтобы быть востребованным, нужно играть и забивать голы, как это должен делать центральный нападающий.
Ответить
Play
1598161086
По словам агента, им уже года три интересуются во всём мире. Да только на деле никому не нужен нападающий, который не забивает голы. Тем более если нападающий уезжает из России в другой чемпионат, его результативность там сразу можно делить на три. Уезжали и более классные форварды - Павлюченко, Погребняк, Вагнер, Думбия, и никто нигде толком не заиграл. А кому нужен нападающий, который даже в России десяти голов за сезон не забивает. Им только Рубин может интересоваться в пару к Игнатьеву, там покупают нападающих, которые не забивают.
Ответить
Garrincha58
1598164681
опять двадцать пять, старая песня на новый лад
Ответить
моэм
1598166924
Сейчас агент - единственный кто напоминает , что Федя жив , потому что его не было ни в основе ни в запасе … не хочется верить , что Чалов "квасит " где то и "положил" на футбол .
Ответить
BRO_football
1598176383
Не верю я ему! Врёт он всё! Чаловым уже года 2 интересуются, да вот только к конкретным предложениям никто не приступил! Сколько можно ждать?
Ответить
Валерий2705
1598178762
"Игрок высочайшего уровня" сдулся так, что не одним насосом не накачаешь. Какие европейские клубы, хорош трындеть, это не РПЛ и там селекция работает, никто не будет брать игрока за заслуги трёх летней давности. Если Чалов нужен кому либо из АПЛ, то к примеру, Комличенко можно сватать в условный Арсенал.
Ответить
Hektor 84
1598185729
Сейчас по ходу можно валить всё на коронавирус?
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
6
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
Вчера, 14:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+