Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Агент Чалова Эмиле: «Игроком интересуются в Англии, Германии, Италии»

    Кристиан Эмиле, агент форварда ЦСКА Федора Чалова, подтвердил интерес к игроку в Европе. В прошлом году футболист мог перейти в «Кристал Пэлас».

    «Я не вижу в нeм молодого российского нападающего. Я вижу в нем игрока высочайшего уровня, чья национальность не имеет никакого значения. И я абсолютно уверен, что он стоит таких денег. А устроить весь этот процесс мне было нетрудно. «Кристал Пэлас» — это клуб, с которым у меня сложились прекрасные отношения. И они вели Федора с начала трансферного окна и даже с более раннего времени.

    Они следили за его выступлениями, у них был доступ ко всем его матчам в ЛЧ и ЛЕ за несколько последних сезонов. В клубе приняли решение о том, что им нужен этот игрок. А я подтвердил, что в тот момент это был самый главный молодой талант в России и что им нужно будет предложить крупную сумму, чтобы убедить ЦСКА отпустить его. Ведь клубу нужны будут инвестиции, чтобы заменить Чалова. Но в итоге в ЦСКА решили оставить игрока у себя. И это их выбор.

    Июньская новость о том, что ЦСКА готов отдать Чалова сейчас за 10 миллионов евро? Насколько мне известно, ЦСКА сейчас развивает свой проект. Заинтересованные в Чалове клубы есть и в Германии, и в Англии, и в Италии. Но коронавирус сильно повлиял на трансферный рынок. Во многих странах дедлайны переходов сдвинулись аж на 6 недель. Поэтому о конкретных предложениях говорить неуместно. К тому же в тот момент сезон ещe не был завершeн в европейских лигах», – сказал Эмиле.

    • Контракт Чалова с ЦСКА действует до 2022 года.
    • Рынок оценивает игрока в 14 миллионов евро.
    • ЦСКА идет в РПЛ седьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7814

      paracetamol 2 часа назад

      Ври больше, может фейк станет похож на правду.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78590
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru