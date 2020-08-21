Матчи четвертого тура РПЛ будут посвящены Дню флага России

РПЛ примет участие в праздновании Дня Государственного флага России, который отмечается 22 августа.

Все матчи четвертого тура чемпионата будут посвящены указанному празднику.

«Перед стартом всех игр прозвучит Государственный гимн Российской Федерации, а капитаны выйдут на матчи с повязками в цветах российского триколора», – сообщили в пресс-службе лиги.