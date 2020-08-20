Газизов: «Некоторым лицам и журналистам пришло время извиниться за высказывания о договорняках «Спартака» и «Уфы»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов призвал извиниться за слова в прессе, что «Уфа» является фарм-клубом москвичей. В третьем туре РПЛ команды сыграли вничью (1:1).

«Я считаю, что некоторым лицам и представителям СМИ пришло время принести извинения в адрес футбольных клубов «Спартак» и «Уфа». Ход вчерашнего матча доказал, что обе команды были неуступчивы и хотели добиться победы.

Предыдущие высказывания о возможных договорняках и каких-то особых отношениях между двумя клубами должны стать основанием для рассмотрения комиссией по этике РФС, так как наносят репутационный ущерб клубам, а также оскорбляют команды и болельщиков. И если ранее, возможно, были прецеденты договорных отношений между клубами, то «Спартак» исключает всякую возможность пренебрежения принципами честной спортивной борьбы», – сказал Газизов.