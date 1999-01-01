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    Газизов: «Некоторым лицам и журналистам пришло время извиниться за высказывания о договорняках «Спартака» и «Уфы»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов призвал извиниться за слова в прессе, что «Уфа» является фарм-клубом москвичей. В третьем туре РПЛ команды сыграли вничью (1:1).

    «Я считаю, что некоторым лицам и представителям СМИ пришло время принести извинения в адрес футбольных клубов «Спартак» и «Уфа». Ход вчерашнего матча доказал, что обе команды были неуступчивы и хотели добиться победы.

    Предыдущие высказывания о возможных договорняках и каких-то особых отношениях между двумя клубами должны стать основанием для рассмотрения комиссией по этике РФС, так как наносят репутационный ущерб клубам, а также оскорбляют команды и болельщиков. И если ранее, возможно, были прецеденты договорных отношений между клубами, то «Спартак» исключает всякую возможность пренебрежения принципами честной спортивной борьбы», – сказал Газизов.

    • Функционер пришел в «Спартак» из «Уфы».
    • «Спартак» в текущем сезоне не проигрывает.
    • Следующий соперник – «Локомотив».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1131

      Алехсбургер. 17 минут назад

      А Зенит можно было обвинять?после прихода Семака..?

      0
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      Рейтинг: +3867

      морозз 30 минут назад

      Бомжи и Юран никогда не будут извиняться, первые имеют кучу фарм клубов в ЧР а второй идиот, а как мы все знает идиот это навсегда!

      0
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      Рейтинг: +47

      ПЕССИМИСТ 38 минут назад

      Ну не всё коту масленница. А проститутки (т.е. журношлюхи) никогда не извиняются бесплатно!

      0
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      Рейтинг: +7432

      alarm 1 час назад

      спартаг настолько днина, что не сумел взять 3 очка у фарма, который расступался перед тарасофскими кривоногами

      1
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      Рейтинг: +77

      Отчим_Бората > alarm 29 минут назад

      ... Извини, вчера не досмотрел ваши с Борькой игрища... Кто кого победил, в конечном итоге?)))... Ушёл я на моменте, когда он тебя побеждал...

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      Рейтинг: +77

      Отчим_Бората > alarm 27 минут назад

      ... Надеюсь взял сынок хоть очко...

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