РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», Классон вышел на поле впервые спустя год и два месяца

В третьем туре РПЛ «Краснодар» обыграл туляков. Голами отличились Сергей Петров и Маркус Берг.

Впервые за год и два месяца на поле вышел полузащитник Виктор Классон. Он восстановился от травмы.

У гостей дебютировал защитник Тарас Бурлак, перешедший из «Крыльев Советов».

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Петров, 35; 2:0 – Берг, 66.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Газинский (Камболов, 84), Олссон (Классон, 75), Уткин, Кайо, Кабелла (Сулейманов, 46), Вандерсон (Кутовой, 83), Берг (Мацукатов, 89).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 61), Денисов (Довбня, 19), Беляев (Бурлак, 76), Бауэр, Горбатенко (Ткачев, 61), Лесовой (Банда, 76), Чаушич, Костадинов, Ковалeв, Луценко.

Предупреждения: Уткин, 27; Петров, 62; Берг, 64; Олссон, 74 – Денисов, 16; Бауэр, 37; Чаушич, 54.

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