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    РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», Классон вышел на поле впервые спустя год и два месяца

    В третьем туре РПЛ «Краснодар» обыграл туляков. Голами отличились Сергей Петров и Маркус Берг.

    Впервые за год и два месяца на поле вышел полузащитник Виктор Классон. Он восстановился от травмы.

    У гостей дебютировал защитник Тарас Бурлак, перешедший из «Крыльев Советов».

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Петров, 35; 2:0 – Берг, 66.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Газинский (Камболов, 84), Олссон (Классон, 75), Уткин, Кайо, Кабелла (Сулейманов, 46), Вандерсон (Кутовой, 83), Берг (Мацукатов, 89).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 61), Денисов (Довбня, 19), Беляев (Бурлак, 76), Бауэр, Горбатенко (Ткачев, 61), Лесовой (Банда, 76), Чаушич, Костадинов, Ковалeв, Луценко.

    Предупреждения: Уткин, 27; Петров, 62; Берг, 64; Олссон, 74 – Денисов, 16; Бауэр, 37; Чаушич, 54.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7650

      paracetamol 15 минут назад

      Быки, так и в ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +2000

      vsespartak01 17 минут назад

      краснодар с победой!он ешшо даст всем жару!

      2
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      Рейтинг: +290

      Хейтер Аларм 32 минуты назад

      Если швед вернется на свой уровень, то трио Классон-Кабелла-Вандерсон будет рвать чемпионат и не только

      4
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      Рейтинг: +9921

      derrik2000 36 минут назад

      Это как раз тот матч, когда ни игрокам, ни тренерам, ни болельщиком Арсенала не стыдно за проигрыш в гостях.
      Тоже ИГРАЛИ, а не трусливо прижимались к своим воротам.
      Но где-то не везло.
      Молодцы.
      А Краснодар - с победой..

      3
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      Рейтинг: +40981

      portero 36 минут назад

      Быки с победой!!!
      Арсенал повозил прилично,... результат есть, ждем выздоровления всех болезных и вменяемой игры.....

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