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  • РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», Классон вышел на поле впервые спустя год и два месяца

РПЛ. «Краснодар» победил «Арсенал», Классон вышел на поле впервые спустя год и два месяца

18 августа 2020, 21:56
8

В третьем туре РПЛ «Краснодар» обыграл туляков. Голами отличились Сергей Петров и Маркус Берг.

Впервые за год и два месяца на поле вышел полузащитник Виктор Классон. Он восстановился от травмы.

У гостей дебютировал защитник Тарас Бурлак, перешедший из «Крыльев Советов».

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Краснодар – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Петров, 35; 2:0 – Берг, 66.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Газинский (Камболов, 84), Олссон (Классон, 75), Уткин, Кайо, Кабелла (Сулейманов, 46), Вандерсон (Кутовой, 83), Берг (Мацукатов, 89).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 61), Денисов (Довбня, 19), Беляев (Бурлак, 76), Бауэр, Горбатенко (Ткачев, 61), Лесовой (Банда, 76), Чаушич, Костадинов, Ковалeв, Луценко.

Предупреждения: Уткин, 27; Петров, 62; Берг, 64; Олссон, 74 – Денисов, 16; Бауэр, 37; Чаушич, 54.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Классон Виктор
Комментарии (8)
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portero
1597777139
Быки с победой!!! Арсенал повозил прилично,... результат есть, ждем выздоровления всех болезных и вменяемой игры.....
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derrik2000
1597777184
Это как раз тот матч, когда ни игрокам, ни тренерам, ни болельщиком Арсенала не стыдно за проигрыш в гостях. Тоже ИГРАЛИ, а не трусливо прижимались к своим воротам. Но где-то не везло. Молодцы. А Краснодар - с победой..
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Хейтер Аларм
1597777412
Если швед вернется на свой уровень, то трио Классон-Кабелла-Вандерсон будет рвать чемпионат и не только
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vsespartak01
1597778316
краснодар с победой!он ешшо даст всем жару!
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paracetamol
1597778421
Быки, так и в ЛЧ!
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Вальдемар IV
1597782239
для побед над арсеналами и мусаева хватит, а вот для локо и других из пятерки, которых мусаев не обыграл нужен кто-то уровня семина
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portero
1597827068
Классон обозначился на поле, его очень нехватало...
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