Конте – о 5:0 над «Шахтером»: «Не обманывайтесь результатом. Мы вышли в финал ЛЕ, обыграв очень сильную команду»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу в полуфинале Лиги Европы против «Шахтера» (5:0).

«Не смотрите на табло и не обманывайтесь результатом. Мы вышли в финал Лиги Европы, обыграв очень сильную команду. Мы здорово отыграли и не позволили соперникам играть в привычной манере. Горд за ребят, они отыграли образцово для еврокубков.

Многие наши парни впервые в своей карьере сыграют в финале еврокубка. У «Севильи» большой опыт, они множество раз побеждали в это турнире. Мы сделаем все, чтобы порадовать наших фанатов.

Мы очень много работаем и учимся на собственных ошибках. Мы финишировали вторыми в Серии А и теперь вышли в финал Лиги Европы. Давайте насладимся этим моментом в преддверии финала», – заявил Конте.