Главные новости дня. «Локомотив» объявил о переходе Камано, «Барселона» уволила Сетьена

Компани завершил карьеру футболиста

«Милан» готов предложить за Алексея Миранчука 10-15 миллионов. В то же время «Локомотив» ведет переговоры с «Аталантой»

A Bola: «Зенит» не смог договориться с «Порту» о выкупе Осорио

«Локомотив» объявил о переходе Камано

«Спартак» заключил спонсорское соглашение с производителем освежителей воздуха

«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника Моро

Daily Mail: Артур задержан полицией после устроенного в состоянии опьянения ДТП

Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе, но был отстранен от работы

AS: «Валенсия» находится на грани банкротства

«Барселона» объявила об увольнении Сетьена. Его сменит Рональд Куман