Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Журналист Романо: «Барселона» назначит Кумана

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман будет назначен главным тренером «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

    Каталонцы объявят о назначении Кумана в течение недели.

    По информации журналиста Николо Скиры, «Барселона» подпишет с Куманом трехлетний контракт.

    Журналист Романо: «Барселона» уволила Сетьена»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Фабрици Романо - журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2020 16:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 17 августа 2020, 16:31

      Продавайте Суареса, Гризмана и Пике. И тащите в команду Холланда. А если продать Месси, то можно и Ван Дейка затащить и еще останется на Миранчука))).

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11