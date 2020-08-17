Журналист Романо: «Барселона» назначит Кумана

Продавайте Суареса, Гризмана и Пике. И тащите в команду Холланда. А если продать Месси, то можно и Ван Дейка затащить и еще останется на Миранчука))).
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман будет назначен главным тренером «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Каталонцы объявят о назначении Кумана в течение недели.
По информации журналиста Николо Скиры, «Барселона» подпишет с Куманом трехлетний контракт.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Фабрици Романо - журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.