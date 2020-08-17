Daily Mail: Артур задержан полицией после устроенного в состоянии опьянения ДТП

Полузащитник «Барселоны» Артур, который переходит в «Ювентус», был задержан полицией после дорожно-транспортного происшествия в каталонском Палафружеле, сообщает Daily Mail.

Футболист на своем Ferrari выехал на тротуар и врезался в фонарный столб, ДТП произошло в 4 часа утра. Полиция установила, что уровень алкоголя в крови Артура в два раза превышал допустимые значения. Футболист не пострадал в аварии.

После окончания ЛЧ Артур перейдет в «Ювентус».

Туринцы уже согласовали трансфер хавбека за 72 миллиона евро плюс бонусы до 10 миллионов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барса» сыграет с «Наполи».

Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона