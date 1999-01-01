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    Daily Mail: Артур задержан полицией после устроенного в состоянии опьянения ДТП

    Полузащитник «Барселоны» Артур, который переходит в «Ювентус», был задержан полицией после дорожно-транспортного происшествия в каталонском Палафружеле, сообщает Daily Mail.

    Футболист на своем Ferrari выехал на тротуар и врезался в фонарный столб, ДТП произошло в 4 часа утра. Полиция установила, что уровень алкоголя в крови Артура в два раза превышал допустимые значения. Футболист не пострадал в аварии.

    • После окончания ЛЧ Артур перейдет в «Ювентус».
    • Туринцы уже согласовали трансфер хавбека за 72 миллиона евро плюс бонусы до 10 миллионов.
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барса» сыграет с «Наполи».

    Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона

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    Источник: Daily Mail

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