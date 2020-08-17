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  • Daily Mail: Артур задержан полицией после устроенного в состоянии опьянения ДТП

Daily Mail: Артур задержан полицией после устроенного в состоянии опьянения ДТП

17 августа 2020, 17:46
3

Полузащитник «Барселоны» Артур, который переходит в «Ювентус», был задержан полицией после дорожно-транспортного происшествия в каталонском Палафружеле, сообщает Daily Mail.

Футболист на своем Ferrari выехал на тротуар и врезался в фонарный столб, ДТП произошло в 4 часа утра. Полиция установила, что уровень алкоголя в крови Артура в два раза превышал допустимые значения. Футболист не пострадал в аварии.

  • После окончания ЛЧ Артур перейдет в «Ювентус».
  • Туринцы уже согласовали трансфер хавбека за 72 миллиона евро плюс бонусы до 10 миллионов.
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барса» сыграет с «Наполи».

Артур перешел в «Ювентус» за 72 миллиона

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Ювентус Барселона Артур
Комментарии (3)
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Dizayner
1597682339
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барса» сыграет с «Наполи». поправьте ребята, финал уже на носу
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Cules2013
1597690682
Мне изначально нравился Артур и я был неприятно удивлён его трансфером в Ювентус, но чем дальше, тем больше хочется сказать "скатертью дорога". Перед трансфером в Юве пошли травмы, жесточайший спад формы после карантина, потом отказ доигрывать контракт, теперь вот бухой в ДТП попал. Что-то бразилец не по той дорожке пошёл.
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