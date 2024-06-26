Губерниев перечислил навыки, которым может обучить Дзюбу: «С удовольствием проведу для Артема мастер-классы»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на слова агента Дмитрия Селюка.

Селюк заявил, что бывший форвард сборной России Артем Дзюба мог бы работать на ТВ, как Губерниев.

«Здесь есть одна очень большая проблема: Дзюба – хороший парень, я отношусь к нему с уважением, у него есть опыт, причем эфирной работы, и он будет хорошим экспертом. Но люди типа Селюка забывают, что эксперт и комментатор – это, по большому счету, профессия. И если Дзюба хочет заниматься этим профессионально, то ему нужно поучиться, например, у меня. Пойти на курсы в «Академию Матч ТВ» лишним точно не будет.

Я с удовольствием проведу для Артема мастер-классы, расскажу ему про технику речи, про мастерство эфирного выступления, и если он захочет, то станет непревзойденным профессиональным экспертом-комментатором», – сказал Губерниев.