Губерниев перечислил навыки, которым может обучить Дзюбу: «С удовольствием проведу для Артема мастер-классы»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на слова агента Дмитрия Селюка.
- Селюк заявил, что бывший форвард сборной России Артем Дзюба мог бы работать на ТВ, как Губерниев.
«Здесь есть одна очень большая проблема: Дзюба – хороший парень, я отношусь к нему с уважением, у него есть опыт, причем эфирной работы, и он будет хорошим экспертом. Но люди типа Селюка забывают, что эксперт и комментатор – это, по большому счету, профессия. И если Дзюба хочет заниматься этим профессионально, то ему нужно поучиться, например, у меня. Пойти на курсы в «Академию Матч ТВ» лишним точно не будет.
Я с удовольствием проведу для Артема мастер-классы, расскажу ему про технику речи, про мастерство эфирного выступления, и если он захочет, то станет непревзойденным профессиональным экспертом-комментатором», – сказал Губерниев.
- Дзюба ранее покинул «Локомотив» после истечения контракта.
- Нападающий забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 26 матчах прошедшего сезона.
Источник: Metaratings