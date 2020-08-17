«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника Моро

Пешком шёл, что-ли?
Три недели его подписывали)))
Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро перешел в московское «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба.
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. За «Динамо» он будет выступать под 8-м номером.
- Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- «Динамо» выступит в Лиге Европы.
А мы знаем. Добро пожаловать, Никола! pic.twitter.com/xIx6I6fLaa— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 17, 2020