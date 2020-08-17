«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника Моро

Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро перешел в московское «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. За «Динамо» он будет выступать под 8-м номером.

Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

«Динамо» выступит в Лиге Европы.