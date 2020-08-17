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    «Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника Моро

    Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро перешел в московское «Динамо», сообщает пресс-служба российского клуба.

    Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. За «Динамо» он будет выступать под 8-м номером.

    • Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • «Динамо» выступит в Лиге Европы.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +664

      GreyDM 55 минут назад

      Пешком шёл, что-ли?
      Три недели его подписывали)))

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