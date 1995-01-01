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    «Спартак» заключил спонсорское соглашение с производителем освежителей воздуха

    Компания «Арнест», производящая парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию, стала спонсором «Спартака».

    «Контракт подписан на год, и у нас две составляющие: спонсорство и партнерство. Спонсорами мы будем в том, что будет мелькать наша реклама. Партнерство – будет совместная продукция. На ней будут логотип клуба и, может быть, футболисты. Продавать эту продукцию мы будем по всей стране и произвести ее планируем в октябре, чтобы к Новому году у нас были подарки для мужчин», — цитирует «Чемпионат» генерального директора «Арнеста» Елену Сагал.

    «С сегодняшнего дня у мужчин в России не осталось выбора. Мы надеемся, что мы надолго вместе», — сказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

    • Среди основной продукции компании «Арнест» – освежители воздуха, дезинфекторы, антиперспиранты для тела, чистящие и моющие средства, инсектициды, средства по уходу за обувью.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии26
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      Рейтинг: +4859

      Alekxei Z. 28 секунд назад

      Это актуально , после сражений с бомжами...
      Ай да Спартак !!!

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      Рейтинг: +697

      Semargl18 6 минут назад

      Это чтоб в РПЛ от бомжей газом не перло)

      0
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      Рейтинг: +1957

      ziborock 8 минут назад

      После бомжей в воздухе газы витают!)))

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      Рейтинг: +7068

      alarm 12 минут назад

      то гербалайф, то тампаксы, теперь освежители. на подходе туалетная бумага с ромбиком, как верно заметили ранее)) ПОЗОР РЫЛАМ!

      0
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      Рейтинг: +1957

      ziborock > alarm 5 минут назад

      Вам впору с изготовителями памперсов договариваться!) Не зря Дзюба по Белорусски "клюв", все дупла СПБ что после Грозовского целы остались доразворотил!)))

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      Рейтинг: +1733

      upiter622 14 минут назад

      От великого до смешного-один шаг!))))

      0
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      Рейтинг: +2134

      Ганнибал Лектор 24 минуты назад

      Нет, ну раз такой бомбический заголовок, то я не могу пройти мимо ))

      Газизов, как человек со стороны решил бороться со знаменитым "спартаковским" духом. Теперь становится ясно, что это за вонь, раз заключили контракт с лучшими производителями освежителей аж на год

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      Рейтинг: +7068

      alarm 28 минут назад

      вонючим свиньям даже освежители не помогут)

      2
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      Рейтинг: +7068

      alarm 28 минут назад

      АХАХАХАХАХАХАХААААХХАХАХАХХАХААХАХАХАХАХА

      2
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      Рейтинг: +6026

      Борат 32 минуты назад

      рылы вонючие бугагагаг !
      видать уже сами не выносят спартаковского духа - будут аэрозолями перебивать !!!
      ну умора !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +1343

      acor94 51 минуту назад

      Помню туалетную бумагу с Бараком Обамой. Это в том же духе.

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      Рейтинг: +6026

      Борат > acor94 31 минуту назад

      если федун начнёт бумагу с ромбиком выпускать, то может в тройку богатейших клубов мира попасть ! гыгыгыггы

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