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«Спартак» заключил спонсорское соглашение с производителем освежителей воздуха

17 августа 2020, 15:46
26

Компания «Арнест», производящая парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию, стала спонсором «Спартака».

«Контракт подписан на год, и у нас две составляющие: спонсорство и партнерство. Спонсорами мы будем в том, что будет мелькать наша реклама. Партнерство – будет совместная продукция. На ней будут логотип клуба и, может быть, футболисты. Продавать эту продукцию мы будем по всей стране и произвести ее планируем в октябре, чтобы к Новому году у нас были подарки для мужчин», — цитирует «Чемпионат» генерального директора «Арнеста» Елену Сагал.

«С сегодняшнего дня у мужчин в России не осталось выбора. Мы надеемся, что мы надолго вместе», — сказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

  • Среди основной продукции компании «Арнест» – освежители воздуха, дезинфекторы, антиперспиранты для тела, чистящие и моющие средства, инсектициды, средства по уходу за обувью.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
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Romio-xxx
1597668948
Кто такое тупое и провоцирующее название для статьи придумал?Опять администраторы зенита,да бы поднять себе рейтинг???Почему например не с производителем парфюмерии?На сайте Чемпионата заголовок написан совсем по другому:Спартак» заключил спонсорский контракт с компанией «Арнест».
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alp
1597669084
"На ней будут логотип клуба и, может быть, футболисты. " это сильно сузит воронку продаж... не представляю себе как,например,. болельщик цска будет покупать такую продукцию с такой символикой....
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СвинкаСправедливости
1597669107
Бомжами в чемпе воняет прост.
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Garrincha58
1597669960
будут освежать спартаковский дух,а что за дух такой никто не знает, но все говорят
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acor94
1597670378
Помню туалетную бумагу с Бараком Обамой. Это в том же духе.
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Ганнибал Лектор
1597672043
Нет, ну раз такой бомбический заголовок, то я не могу пройти мимо )) Газизов, как человек со стороны решил бороться со знаменитым "спартаковским" духом. Теперь становится ясно, что это за вонь, раз заключили контракт с лучшими производителями освежителей аж на год
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upiter622
1597672633
От великого до смешного-один шаг!))))
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Semargl18
1597673087
Это чтоб в РПЛ от бомжей газом не перло)
Ответить
NewLife
1597674282
Чувствуется бизнес хватка Газизова. Не то,что Цорн. Надо больше денег, чтобы покупать хороших игроков.
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JTherry
1597686721
Компания «Арнест», разработайте такую пердукцию, чтобы борат обос.рался и исчез с сайта бомбардира...
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