«Спартак» заключил спонсорское соглашение с производителем освежителей воздуха

Компания «Арнест», производящая парфюмерно-косметическую и хозяйственно-бытовую продукцию, стала спонсором «Спартака».

«Контракт подписан на год, и у нас две составляющие: спонсорство и партнерство. Спонсорами мы будем в том, что будет мелькать наша реклама. Партнерство – будет совместная продукция. На ней будут логотип клуба и, может быть, футболисты. Продавать эту продукцию мы будем по всей стране и произвести ее планируем в октябре, чтобы к Новому году у нас были подарки для мужчин», — цитирует «Чемпионат» генерального директора «Арнеста» Елену Сагал.

«С сегодняшнего дня у мужчин в России не осталось выбора. Мы надеемся, что мы надолго вместе», — сказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.