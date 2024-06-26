Трансфер Худякова в «Штурм» может сорваться – известна причина

Вратарь Даниил Худяков не может получить визу для работы в Австрии. Из-за этого трансфер в «Штурм» может не состояться.

«За границей огромная проблема с выездными документами. По Худякову: мы никак не можем получить визу. Нам обещали 27-го числа принять документы, но просто очень тяжело. Это неприятная ситуация хоть для кого», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.