Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В регламенте РПЛ может появиться «пункт Талалаева»

26 июня 2024, 18:14
12

РПЛ может ограничить переходы тренеров по ходу сезона.

Лига рассматривает возможность внесения в регламент нормы, запрещающей одному тренеру возглавлять за сезон более двух клубов.

РПЛ не хочет повторения кейса Андрея Талалаева, который в сезоне-2022/23 возглавлял три клуба: «Ахмат», «Торпедо» и «Химки».

Предполагается, что норма начнет действовать в 2025 году.

  • Сейчас Талалаев без работы после увольнения из «Химок».

Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

Еще по теме:
На тренере РПЛ поставили «черную метку» 2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике» 4
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив» 2
Источник: «РБ Спорт»
Талалаев Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1719415456
Это не тренеру надо запрещать, а клубу нанимать по нескольку тренеров за сезон.
Ответить
...короче
1719416173
...нормально всё было, оставляйте). Тренеру возможность несколько контрактных компенсаций и зарплат получить...
Ответить
JIEGEHDA
1719416220
Так а причем здесь тренер? Запретите тогда игрокам играть за карьеру в 3 клубах . Вот они и будут под конец попу рвать в последнем клубе лишь бы не выкинули . И кому нужны эти игрочишки с зарплатами как у Месси с Роналду. Запрещать надо клубу менять тренеров. Пусть два тренера . Один не смог а другой пусть до конца сезона . Научатся подбирать и доверять
Ответить
klimovich
1719416624
А в чем смысл-то?
Ответить
Garrincha58
1719416996
Химки это вообще ненужный клуб в РПЛе, постоянно что то химичат
Ответить
BRO_football
1719423781
И что плохого в том, чтобы 3 клуба за сезон возглавлять?
Ответить
Spartak_forv@
1719425661
Шабашник)
Ответить
Andrei-Russian-yandex
1719464305
Не более двух клубов от регеона
Ответить
SLADE2019
1719466144
В чем смысл пункта? Если тренер востребован и клуб это не смущает (работа в одном сезоне в нескольких командах). Очередной маразм будет от боссов РПЛ.
Ответить
sined1951
1719475346
Не вижу веской причины принятия этой нормы. Это должно решаться руководством клубов и тренерами. Думаю руководству лиги просто делать нечего, лезут куда их не просят. Стараются работать как госдума, побольше запретов и штрафов.
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
Вчера, 23:33
2
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Лига чемпионов. «Шахтер» начал турнир с ничьей (1:1)
Вчера, 21:40
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
Вчера, 21:32
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
Вчера, 20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
Вчера, 19:55
3
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
Вчера, 19:46
1
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+