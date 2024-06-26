В регламенте РПЛ может появиться «пункт Талалаева»

РПЛ может ограничить переходы тренеров по ходу сезона.

Лига рассматривает возможность внесения в регламент нормы, запрещающей одному тренеру возглавлять за сезон более двух клубов.

РПЛ не хочет повторения кейса Андрея Талалаева, который в сезоне-2022/23 возглавлял три клуба: «Ахмат», «Торпедо» и «Химки».

Предполагается, что норма начнет действовать в 2025 году.

Сейчас Талалаев без работы после увольнения из «Химок».

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