Латышонок объяснил, почему выбрал «Зенит»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своем трансфере из «Балтики».

«Мне сложно было принять решение о переходе в «Зенит», поскольку в Калининграде я провел пять лет.

Были еще другие варианты, но в приоритете стоял «Зенит». Это лучший клуб страны, а мне хочется побеждать. Хочется играть в лучшей команде», – сказал Латышонок.