Латышонок объяснил, почему выбрал «Зенит»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своем трансфере из «Балтики».
«Мне сложно было принять решение о переходе в «Зенит», поскольку в Калининграде я провел пять лет.
Были еще другие варианты, но в приоритете стоял «Зенит». Это лучший клуб страны, а мне хочется побеждать. Хочется играть в лучшей команде», – сказал Латышонок.
- 25-летний Латышонок подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».
- «Зенит» заплатил за игрока 300 тысяч евро.
- В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.
Источник: «Спорт-Экспресс»