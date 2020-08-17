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    РФС заменил помощника главного судьи матча «Зенит» – ЦСКА

    Пресс-служба РФС сообщила о замене помощника главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА. Ранее РФС объявил о замене инспектора встречи.

    «Арам Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени сегодня во время утренней тренировки и не сможет отработать встречу 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА. Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Главный арбитр встречи – Виталий Мешков (Дмитров).
    • Алексей Ширяев – 39-летний судья из Ставрополя.

    РФС заменил инспектора в матче «Зенит» – ЦСКА из-за сомнительного результата теста на коронавирус

    Источник: твиттер РФС

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    17.08.2020 16:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11242

      alp 17 августа 2020, 22:10

      блэт... сначала прочитал Аларм Петросян...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 17 августа 2020, 21:31

      Что-то мне становится жалко ЦСКА.
      Жди засчитанных голов из офсайда. )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 17 августа 2020, 20:45

      100% совпадение...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 17 августа 2020, 19:46

      Денег не хватило, что бы совесть купить?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 17 августа 2020, 19:26

      Назначение Мешкова не удивило. Еще Турбина надо на вар посадить.

      4
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      Рейтинг: +4077

      морозз 17 августа 2020, 19:24

      Видно проявил принципиальность и не поехал в офис Газпрома за премией, сразу нашли инвалидность!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Йост 17 августа 2020, 18:42

      Широка труба, а отступать некуда...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2020, 17:43

      Предыдущие не согласились на условия Газпрома и их заменили на
      новеньких, пусть зарабатывают. Самое главное чтобы судья в поле
      и на ВАР сидели газпромовские и победа Зениту обеспечена.

      8
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 августа 2020, 17:32

      главный арбитр мешков))) очередное совпадение, никак иначе...........

      2
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 17 августа 2020, 17:20

      болотный дух скосил арбитров...

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