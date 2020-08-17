РФС заменил помощника главного судьи матча «Зенит» – ЦСКА

Пресс-служба РФС сообщила о замене помощника главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА. Ранее РФС объявил о замене инспектора встречи.

«Арам Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени сегодня во время утренней тренировки и не сможет отработать встречу 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА. Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев», – сообщает пресс-служба РФС.

Главный арбитр встречи – Виталий Мешков (Дмитров).

Алексей Ширяев – 39-летний судья из Ставрополя.

РФС заменил инспектора в матче «Зенит» – ЦСКА из-за сомнительного результата теста на коронавирус