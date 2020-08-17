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РФС заменил помощника главного судьи матча «Зенит» – ЦСКА

17 августа 2020, 16:51
17

Пресс-служба РФС сообщила о замене помощника главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА. Ранее РФС объявил о замене инспектора встречи.

«Арам Петросян получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени сегодня во время утренней тренировки и не сможет отработать встречу 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА. Вместо него на матч назначен Алексей Ширяев», – сообщает пресс-служба РФС.

  • Главный арбитр встречи – Виталий Мешков (Дмитров).
  • Алексей Ширяев – 39-летний судья из Ставрополя.

РФС заменил инспектора в матче «Зенит» – ЦСКА из-за сомнительного результата теста на коронавирус

Источник: твиттер РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (17)
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kvm
1597672467
ну да, ну да...
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JTherry
1597674021
болотный дух скосил арбитров...
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diadushka
1597674742
главный арбитр мешков))) очередное совпадение, никак иначе...........
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vladimir-7
1597675430
Предыдущие не согласились на условия Газпрома и их заменили на новеньких, пусть зарабатывают. Самое главное чтобы судья в поле и на ВАР сидели газпромовские и победа Зениту обеспечена.
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Йост
1597678947
Широка труба, а отступать некуда...
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морозз
1597681498
Видно проявил принципиальность и не поехал в офис Газпрома за премией, сразу нашли инвалидность!
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Hektor 84
1597681593
Назначение Мешкова не удивило. Еще Турбина надо на вар посадить.
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ALEX ML
1597682814
Денег не хватило, что бы совесть купить?
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Константинн
1597686341
100% совпадение...
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maygli
1597689091
Что-то мне становится жалко ЦСКА. Жди засчитанных голов из офсайда. )))
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