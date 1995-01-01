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    Конте – об игре с «Шахтером»: «Это сильнейший из наших соперников в турнире»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы против «Шахтера».

    «Мы должны уважать «Шахтер». Мы играем с командой, которая хорошо зарекомендовала себя за последние несколько лет, и хорошо подготовились.

    «Шахтер» – сильнейшая команда из всех, с кем нам придется играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала, и хотим пробиться в финал», – сказал специалист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Dr.Metal 1 час назад

      Думаю шахтер пройдет

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