Конте – об игре с «Шахтером»: «Это сильнейший из наших соперников в турнире»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги Европы против «Шахтера».

«Мы должны уважать «Шахтер». Мы играем с командой, которая хорошо зарекомендовала себя за последние несколько лет, и хорошо подготовились.

«Шахтер» – сильнейшая команда из всех, с кем нам придется играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала, и хотим пробиться в финал», – сказал специалист.