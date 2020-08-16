Директор «Тамбова» Худяков: «Газизов – пример для меня. Он способен зарабатывать деньги именно на футболе»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал ориентир в профессии. Им функционер считает генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
– Кто для вас пример из руководителей в российском футболе?
– На данный момент – Шамиль Газизов. Мы общаемся, дружим. Он способен зарабатывать деньги именно на футболе. Это показатель, что он очень сильный руководитель. Значит, он делает все правильно. «Спартак» сделал правильный выбор.
Чему у него можно научиться? Подбор футболистов, развивать футболистов и занимать достойное место со своими бюджетом и возможностями.
- Худяков в этом месяце побывал в офисе «Спартака».
- Газизова назначили в московский клуб в июле.
- «Тамбов» идет в РПЛ последним.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»