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    Директор «Тамбова» Худяков: «Газизов – пример для меня. Он способен зарабатывать деньги именно на футболе»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал ориентир в профессии. Им функционер считает генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

    – Кто для вас пример из руководителей в российском футболе?

    – На данный момент – Шамиль Газизов. Мы общаемся, дружим. Он способен зарабатывать деньги именно на футболе. Это показатель, что он очень сильный руководитель. Значит, он делает все правильно. «Спартак» сделал правильный выбор.

    Чему у него можно научиться? Подбор футболистов, развивать футболистов и занимать достойное место со своими бюджетом и возможностями.

    • Худяков в этом месяце побывал в офисе «Спартака».
    • Газизова назначили в московский клуб в июле.
    • «Тамбов» идет в РПЛ последним.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +316

      vsolon 58 минут назад

      вообще то футбол игра а не бизнес...

      0
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      ...
      Рейтинг: +6300

      JTherry > vsolon 36 минут назад

      вообще-то футбол давно стал бизнесом... и игра - конечно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7590

      paracetamol 1 час назад

      В свой карман.

      0
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      Рейтинг: +95

      Ray Coach > paracetamol 1 час назад

      Глупо давать результаты, и не зарабатывать самому. Газизов красавчик! Уфу создал из ничего!

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