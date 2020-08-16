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  • Директор «Тамбова» Худяков: «Газизов – пример для меня. Он способен зарабатывать деньги именно на футболе»

Директор «Тамбова» Худяков: «Газизов – пример для меня. Он способен зарабатывать деньги именно на футболе»

16 августа 2020, 16:18
7

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал ориентир в профессии. Им функционер считает генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

– Кто для вас пример из руководителей в российском футболе?

– На данный момент – Шамиль Газизов. Мы общаемся, дружим. Он способен зарабатывать деньги именно на футболе. Это показатель, что он очень сильный руководитель. Значит, он делает все правильно. «Спартак» сделал правильный выбор.

Чему у него можно научиться? Подбор футболистов, развивать футболистов и занимать достойное место со своими бюджетом и возможностями.

  • Худяков в этом месяце побывал в офисе «Спартака».
  • Газизова назначили в московский клуб в июле.
  • «Тамбов» идет в РПЛ последним.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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paracetamol
1597584724
В свой карман.
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vsolon
1597586648
вообще то футбол игра а не бизнес...
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житель СПб
1597603424
Что значит только на футболе? Раз это бизнес, шоу, надо учиться зарабатывать на всем, что не является незаконным! - а полученные деньги вкладывать в развитие команды. Вот тогда ты молодец. И рекламу давать, и спонсоров искать и т.п., и тп. А как иначе в современном мире? А футбол - это прежде всего дело тренера.
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zigbert
1597662402
Пока трудно делать оценку его работы. Главным ответом пожалуй будет игра Урунова.
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