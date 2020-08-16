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  • Мещеряков: «Гегемон ли «Зенит»? Когда он достигнет успехов «ПСЖ», тогда мы вернемся к вопросу»

Мещеряков: «Гегемон ли «Зенит»? Когда он достигнет успехов «ПСЖ», тогда мы вернемся к вопросу»

16 августа 2020, 15:35
24

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не считает «Зенит» гегемоном. Он сравнил российского чемпиона с французским.

– Готовы ли вы бросить перчатку «Зениту» в новом сезоне?

– Я не сторонник громких слов. Бросить перчатку, бросить сапог, бросить еще что-то…

Надо выходить на поле, играть и завоевывать очки в каждом матче, стараться побеждать. Тогда достигнем результата.

– Гегемон ли «Зенит» сейчас в нашем футболе?

– «ПСЖ» – гегемон во французском, и когда у «Зенита» будут же такие успехи, как у парижан, на российском поприще, тогда мы вернемся к этому вопросу.

  • «Зенит» взял два последних чемпионата России.
  • Команда лидирует и в нынешнем сезоне.
  • И «Зенит», и «Локомотив» выступят осенью в группе Лиги чемпионов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (24)
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ААМ
1597583572
Цена, бензина, газа и ж.д. билетов и тарифов для народа и экономики - ответ на то, кто больше обирает народ. Спам, Занит или Локо.
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paracetamol
1597584692
Умыли вас в Суперкубке, так что помалкивал бы в тряпочку.
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"supermax"
1597588780
гегемон?...покемон...
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Nevsky_RU
1597590594
Кратко и адекватно) Не то что Медведев иногда выдаёт))
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Korsar_03
1597592697
Дядя Толя отжигает. Молчать ему больше идет. У него про Зенит спросили, он ПСЖ приплел. Значит, Зенит у него ассоциируется с ПСЖ. Такую чушь сморозил, опять попытался поострить, а вышло не пойми что.
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Mariner
1597597800
ПСЖ - это не пример для Зенита. Баблом тупо заливают свиньи. Куча трансферов, а трофеев нет. Наши идут умным путём мастерства, а не заливом бабла. ЦСКА когда-то всем показал, как нужно. Жаль они ща так не умеют, а то Зениту одному Россию в табл. коэфф. УЕФА не поднять обратно на 6-ое место.
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Йост
1597598610
Он прав. У нас нет сильных клубов...
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ilichkadr
1597605006
Странный ты Толя мальчиш! Если бы тебе дать столько бабла сколько у ПСЖ, то ты бы сегодня пел совсем по другому и в РЖД не сидел!
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somn
1597638920
Мещеряков - гегемон, Зенит - не ПСЖ.
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neveldomha
1597641759
Такие же успехи как у парижан на российском поприще... Это как?
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