Мещеряков: «Гегемон ли «Зенит»? Когда он достигнет успехов «ПСЖ», тогда мы вернемся к вопросу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не считает «Зенит» гегемоном. Он сравнил российского чемпиона с французским.
– Готовы ли вы бросить перчатку «Зениту» в новом сезоне?
– Я не сторонник громких слов. Бросить перчатку, бросить сапог, бросить еще что-то…
Надо выходить на поле, играть и завоевывать очки в каждом матче, стараться побеждать. Тогда достигнем результата.
– Гегемон ли «Зенит» сейчас в нашем футболе?
– «ПСЖ» – гегемон во французском, и когда у «Зенита» будут же такие успехи, как у парижан, на российском поприще, тогда мы вернемся к этому вопросу.
- «Зенит» взял два последних чемпионата России.
- Команда лидирует и в нынешнем сезоне.
- И «Зенит», и «Локомотив» выступят осенью в группе Лиги чемпионов.
Источник: «Р-Спорт»