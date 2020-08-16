Мещеряков: «Гегемон ли «Зенит»? Когда он достигнет успехов «ПСЖ», тогда мы вернемся к вопросу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не считает «Зенит» гегемоном. Он сравнил российского чемпиона с французским.

– Готовы ли вы бросить перчатку «Зениту» в новом сезоне?

– Я не сторонник громких слов. Бросить перчатку, бросить сапог, бросить еще что-то…

Надо выходить на поле, играть и завоевывать очки в каждом матче, стараться побеждать. Тогда достигнем результата.

– Гегемон ли «Зенит» сейчас в нашем футболе?

– «ПСЖ» – гегемон во французском, и когда у «Зенита» будут же такие успехи, как у парижан, на российском поприще, тогда мы вернемся к этому вопросу.