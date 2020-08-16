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    Мещеряков: «Гегемон ли «Зенит»? Когда он достигнет успехов «ПСЖ», тогда мы вернемся к вопросу»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не считает «Зенит» гегемоном. Он сравнил российского чемпиона с французским.

    – Готовы ли вы бросить перчатку «Зениту» в новом сезоне?

    – Я не сторонник громких слов. Бросить перчатку, бросить сапог, бросить еще что-то…

    Надо выходить на поле, играть и завоевывать очки в каждом матче, стараться побеждать. Тогда достигнем результата.

    – Гегемон ли «Зенит» сейчас в нашем футболе?

    – «ПСЖ» – гегемон во французском, и когда у «Зенита» будут же такие успехи, как у парижан, на российском поприще, тогда мы вернемся к этому вопросу.

    • «Зенит» взял два последних чемпионата России.
    • Команда лидирует и в нынешнем сезоне.
    • И «Зенит», и «Локомотив» выступят осенью в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии29
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      Рейтинг: -187

      зинет недоклуб 19 минут назад

      зинет с псж сравнил хахаххахах не могу дерьмище сравнить с топ клубом

      1
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      Рейтинг: -187

      зинет недоклуб 21 минуту назад

      сравнил псж с зеней хахахахха жопу с ручкой

      1
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      Рейтинг: +3716

      "supermax" 22 минуты назад

      гегемон?...покемон...

      0
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      Рейтинг: +2051

      Питерский князь 59 минут назад

      В этом году, мы тра.хнем всю РПЛ!
      А ты будешь ссаться в углу от страха!
      =))))

      1
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      Рейтинг: +2051

      Питерский князь > "supermax" 30 минут назад

      Ты пока к стоматологу сходи, мне нужен чистый рот, я тебе туда насру!
      =)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3716

      "supermax" > Питерский князь 30 минут назад

      фу...питеры (пасоны не банте ток..питер - это вообще то имя заморское...вот вы все и питеры...команда одного имени...уахахх)

      0
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      Рейтинг: +3716

      "supermax" > Питерский князь 29 минут назад

      такая херня только с питерами прокатит))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2051

      Питерский князь > "supermax" 26 минут назад

      Быстрей бы октябрь, на морду Федуна бы посмотреть.
      Опять скажет, что снимается, а за базар не ответит.
      Команды у вас "Народная помойка".

      0
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      ...
      Рейтинг: +3716

      "supermax" > Питерский князь 24 минуты назад

      лучше так, чем народная питерка))...ты расстроился что тебя федун через йух перекинул?))

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      ...
      Рейтинг: +2051

      Питерский князь > "supermax" 23 минуты назад

      Сказка "Пи.дер Пен" про СпартаГ, вечно вы где-то летаете!
      =)))
      Пора куй из-за рта достать и начинать играть!
      =)))

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      ...
      Рейтинг: -187

      зинет недоклуб > Питерский князь 21 минуту назад

      пока только в раздевалке друг друга хахахахха

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      Рейтинг: -187

      зинет недоклуб > Питерский князь 20 минут назад

      так ты приедь на стадион в москву опять тебе навалим на голову

      0
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      Рейтинг: -187

      зинет недоклуб > Питерский князь 19 минут назад

      че как мамка твоя поживает эта давалка питерская ее говорят по кругу весь зинет пускал

      0
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      ...
      Рейтинг: +3716

      "supermax" > Питерский князь 17 минут назад

      а ты смешной)) сам сказки рассказываешь, сам им названия даешь)) ....тебе бы сначала книжки почитать для ума...."развитие малыша с 3-х летнего возраста", например

      0
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      ...
      Рейтинг: -187

      зинет недоклуб > "supermax" 9 минут назад

      так там мозг с грецкий орех в голове флешка на 32 мегабайта че ты с него хочешь хахаххаха если чел 6 ти вольтовый

      1
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      Рейтинг: +2051

      Питерский князь > "supermax" 8 минут назад

      Совет от специалиста?
      Сам на букваре остановился?
      =)))

      0
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      Рейтинг: -187

      зинет недоклуб > Питерский князь 7 минут назад

      тебя уже унизили а тебе все мало смотрю питерское терпило

      0
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      Рейтинг: +3716

      "supermax" > Питерский князь 5 минут назад

      да хорош уже переводить все на меня...знаешь почему ты питер? потому что сказать, что ты полупитер - это будет полуправда))

      0
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      Рейтинг: +7590

      paracetamol 1 час назад

      Умыли вас в Суперкубке, так что помалкивал бы в тряпочку.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1157

      Romantic2010 > paracetamol 50 минут назад

      Ну, блин, чувак, от души поздравляю с суперкубком. Этот трофей будут помнить даже наши деды...А игра какая была? ох, полное доминирование зенита. Я буду помнить этот момент, эту игру и даже гол(блин, а кто забил то хоть, уже забыл) Ну всё равно,трофей достойный!

      0
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      Рейтинг: +1157

      Romantic2010 > Romantic2010 22 минуты назад

      упс или внуки 0_о

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      ААМ 1 час назад

      Цена, бензина, газа и ж.д. билетов и тарифов для народа и экономики - ответ на то, кто больше обирает народ. Спам, Занит или Локо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -663

      Аденн 1 час назад

      бЗенит параша, была, есть и будет всегда. стыд и срам этой помойке.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11103

      Garrincha58 1 час назад

      не сравнивай хрен с палкой господинчик мерещаков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2973

      житель СПб 2 часа назад

      Все правильно сказал. Конечно, не гегемон. Вот когда была команда аршавинского набора, или Халк-Витсель-Денисов-Широков и др. - тогда скорее было так, хотя и не всегда получалось. А сейчас - будет в этом году упорная, равная примерно борьба. С другими, не менее богатыми командами (это ответ тем, кто опять за газпром тянет). Локомотив с уходом Миранчука несколько ослабнет. Посмотрим на замену ему.

      0
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      Рейтинг: -79

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Обычный кабинетный голубой клуб, который без админресурса и судей ничего из себя не представляет.

      2
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      Рейтинг: +59

      FCLM_FCRM > Стыдно за зенит 2 часа назад

      И доказательством является то, каким Зенит был без бабла Газпрома

      1
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      Рейтинг: +2118

      Ганнибал Лектор > FCLM_FCRM 2 часа назад

      А каким он был? Напомню, если у тебя склероз. Зенит был самобытной провинциальной командой, опиравшейся на своих воспитанников. И он дал поколение игроков, выигравшее бронзу для сборной России. А что дал стране локомотив? Распил бабла его жуликами функционерами?

      8
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      Рейтинг: +7590

      paracetamol > Ганнибал Лектор 51 минуту назад

      Хорошо сказано!

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