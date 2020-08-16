«Тамбов» рассчитывает к концу сезона проводить игры в Тамбове

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассчитывает, что по ходу сезона клуб сможет проводить домашние матчи в своем городе. Сейчас он играет в Саранске.
«У нас есть дорожная карта. Она ведет к тому, что, надеюсь, в конце сезона мы переедем в Тамбов.
Проблема в том, что вместимость стадиона в Тамбове менее десяти тысяч. Она около 6 тысяч», – сказал Худяков Нобелю Арустамяну.
- «Тамбов» – единственная команда РПЛ после двух туров без набранных очков.
- У клуба 14-й по стоимости состав в лиге.
- Прошлый сезон в РПЛ стал для «Тамбова» дебютным.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»