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    «Тамбов» рассчитывает к концу сезона проводить игры в Тамбове

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассчитывает, что по ходу сезона клуб сможет проводить домашние матчи в своем городе. Сейчас он играет в Саранске.

    «У нас есть дорожная карта. Она ведет к тому, что, надеюсь, в конце сезона мы переедем в Тамбов.

    Проблема в том, что вместимость стадиона в Тамбове менее десяти тысяч. Она около 6 тысяч», – сказал Худяков Нобелю Арустамяну.

    • «Тамбов» – единственная команда РПЛ после двух туров без набранных очков.
    • У клуба 14-й по стоимости состав в лиге.
    • Прошлый сезон в РПЛ стал для «Тамбова» дебютным.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      Борис23 2 часа назад

      Пора уже РПЛ отменить требования по вместимости стадионов. Ведь не у всех клубов есть стадионы даже на 10000 мест.

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