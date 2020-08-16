«Тамбов» рассчитывает к концу сезона проводить игры в Тамбове

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассчитывает, что по ходу сезона клуб сможет проводить домашние матчи в своем городе. Сейчас он играет в Саранске.

«У нас есть дорожная карта. Она ведет к тому, что, надеюсь, в конце сезона мы переедем в Тамбов.

Проблема в том, что вместимость стадиона в Тамбове менее десяти тысяч. Она около 6 тысяч», – сказал Худяков Нобелю Арустамяну.