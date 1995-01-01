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    «Деньги правят футболом. Через полгода мы сломаемся ментально и физически». Де Брюйне раскритиковал календарь

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне недоволен календарем. Он считает, что матчи проходят чересчур часто.

    «В краткосрочной перспективе это не сказывается на нас. У меня есть опасения насчет будущего. Через полгода мы сломаемся физически и ментально. ФИФА, УЕФА должны обратить на это внимание.

    Я согласен, что деньги правят игрой. Мы можем лишь принимать это», – приводит слова бельгийца HLN.

    • «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
    • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.
    • Групповой этап Лиги чемпионов начнется в октябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: HLN

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4570

      vladik12 2 минуты назад

      Что-то не нравится - иди на завод.

      0
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      Рейтинг: +5983

      Борат 27 минут назад

      Футболеры получают такие бабки, что их нужно гонять и в хвост и в гриву ! Гыгы

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      Рейтинг: +4570

      vladik12 31 минуту назад

      Рыжий, хватит искать дешевые оправдания.

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