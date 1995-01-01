«Деньги правят футболом. Через полгода мы сломаемся ментально и физически». Де Брюйне раскритиковал календарь

Что-то не нравится - иди на завод.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне недоволен календарем. Он считает, что матчи проходят чересчур часто.
«В краткосрочной перспективе это не сказывается на нас. У меня есть опасения насчет будущего. Через полгода мы сломаемся физически и ментально. ФИФА, УЕФА должны обратить на это внимание.
Я согласен, что деньги правят игрой. Мы можем лишь принимать это», – приводит слова бельгийца HLN.
- «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
- «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.
- Групповой этап Лиги чемпионов начнется в октябре.