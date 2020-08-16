«Деньги правят футболом. Через полгода мы сломаемся ментально и физически». Де Брюйне раскритиковал календарь

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне недоволен календарем. Он считает, что матчи проходят чересчур часто.

«В краткосрочной перспективе это не сказывается на нас. У меня есть опасения насчет будущего. Через полгода мы сломаемся физически и ментально. ФИФА, УЕФА должны обратить на это внимание.

Я согласен, что деньги правят игрой. Мы можем лишь принимать это», – приводит слова бельгийца HLN.