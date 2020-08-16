Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Деньги правят футболом. Через полгода мы сломаемся ментально и физически». Де Брюйне раскритиковал календарь

«Деньги правят футболом. Через полгода мы сломаемся ментально и физически». Де Брюйне раскритиковал календарь

16 августа 2020, 09:13
20

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне недоволен календарем. Он считает, что матчи проходят чересчур часто.

«В краткосрочной перспективе это не сказывается на нас. У меня есть опасения насчет будущего. Через полгода мы сломаемся физически и ментально. ФИФА, УЕФА должны обратить на это внимание.

Я согласен, что деньги правят игрой. Мы можем лишь принимать это», – приводит слова бельгийца HLN.

  • «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
  • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.
  • Групповой этап Лиги чемпионов начнется в октябре.

Источник: HLN
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Де Брюйне Кевин
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1597560209
Что-то не нравится - иди на завод.
Ответить
Garrincha58
1597561575
а огромные зарплаты получать вы все горазды уж кому кому а у МанСити состав на две команды наберётся и тренер должен правильно ратировать стартовый состав,а Пеп походу не справляется
Ответить
O-Z
1597563639
Удачи тебе сломаться нытик!
Ответить
Derzkiy1
1597565520
Лучше Стерлингу это говори, играли вы хорошо моменты такие нельзя засирать
Ответить
Dizayner
1597566376
такова реальность, если не будет такого то ты попросту умрешь с голоду, нытик тоже мне, а то что вы с марта отдыхали ничего? признай, что Лион воткнул вам знатно. ах да, Рахиму спасибо скажи что засрал такой момент
Ответить
Tsigan
1597566801
Кевин, такие клубы как твой сити убивают футбол. Из-за таких проектов как ман сити и псж мы в 10 лет один раз видим лион в полуфинале, за 20 один раз видим аякс в финальных стадиях евро кубков. Вы убиваете то чем владели все слои населения нашей земли. А теперь футбол стал игрой богачей.
Ответить
Синитсосит
1597571916
чувак, за такие деньги ты должен каждый день играть по 2 матча
Ответить
Синитсосит
1597571949
зинид и так не может, позорище
Ответить
Hektor 84
1597573373
Дело футболистов играть в футбол, вы профессионалы и получаете за это не малые деньги. Раньше вот играли и меньше языком трепали. Всех всё устраивало. Просто клубы распустили футболистов и закормили чрезмерным баблом.
Ответить
JTherry
1597574605
"У меня есть опасения насчет будущего. Через полгода мы сломаемся физически и ментально... деньги правят игрой..." все просто, Кевин - откажись от денег и не критикуй календарь...
Ответить
Главные новости
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Все новости
Все новости
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
19:26
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
16:45
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
Вчера, 16:35
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
Вчера, 15:59
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
Вчера, 13:30
2
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 08:56
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
«Манчестер Сити» усилится бразильцем, которого не смог купить «Зенит»
24 августа
1
ВидеоНурмагомедов – о новой прическе Холанда: «Дагестанский стиль»
24 августа
7
«Атлетико» готов продать форварда за 150 миллионов
24 августа
2
Тренер «Ливерпуля» оценил ничью с «Ньюкаслом» после спасения на 99-й минуте
24 августа
АПЛ. «Ливерпуль» на 99-й минуте спас ничью с «Ньюкаслом» – 2:2
23 августа
АПЛ. «Ман Сити» совершил мощный камбэк, «Брайтон» уничтожил «Астон Виллу»
23 августа
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника за 100 миллионов
23 августа
1
ВидеоИбрагимович – Холанду: «Удали мой номер!»
23 августа
ВидеоРеакция Гвардиолы на новую прическу Холанда
23 августа
ВидеоХоланд постригся
23 августа
6
АПЛ. Потративший 267 миллионов на трансферы «Тоттенхэм» стартовал с разгромного поражения
22 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+