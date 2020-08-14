Metaratings: ЦСКА имеет на трансферы 16 миллионов и ищет игроков на три позиции

В распоряжении ЦСКА есть еще 16 миллионов евро на летнее трансферное окно. По сведениям Metaratings, москвичи ищут футболистов на три позиции.
Речь идет о центральном защитнике, опорном полузащитнике и атакующем полузащитнике.
Ближайшим трансфером может стать опорник аргентинского «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера. Переговоры идут.
- У ЦСКА второй по стоимости состав в РПЛ.
- Осенью москвичи выступят в Лиге Европы.
- Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин пообещал усиление команды.
Источник: Metaratings