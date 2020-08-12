Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов – о признании ошибочными решений Казарцева: «Мы удовлетворены»

Газизов – о признании ошибочными решений Казарцева: «Мы удовлетворены»

12 августа 2020, 17:35
69

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал итоги заседания эспертно-судейской комиссии РФС по матчу 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными.

Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире Матч ТВ, где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет», – сказал Газизов.

  • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
  • После матча арбитра отстранили от судейства.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Газизов Шамиль
Комментарии (69)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Продюсер Азамат
1597243278
где там НАША памоешная реакция: Боратушка, розовая сигналка___где вы?
Ответить
BuenosArgentina
1597244031
Больше про Зенит нужно писать, про лидеров нашего футбола а не про днище, про адекватных людей а не про неуравновешенных психопатов
Ответить
Синитсосит
1597244267
какое же зенит гумно, стыдно за помойку
Ответить
Spartak Piter
1597244415
Огромный позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!! ПОЗОР Вся страна против СБГТ
Ответить
Продюсер Азамат
1597244815
при нормальном обращении к "людям" даже вроде бы упущенные члены нашего сообщества становятся лучше, вот типичный пример, позвал Бората, розовую сигналку, подскачили, сделали качественный высер, удалились, вот так должно работать памоешное общество_обращайтесь, я профи_горд за бамжевик своих буду дальше менторить
Ответить
морозз
1597245432
Если бы существовала практика после ошибки судьи повлиявшей на итог матча...забивать его свисток ему же в одно место! Думаю, что ошибки бы резко сократились!
Ответить
Бриг
1597246493
Судьев уже бывшие спартаковцы избивают прямо на поле! Скоро начнут убивать благодаря истерикам Федуна. И Слуцкого заразили! Такой был спокойный чел.
Ответить
paracetamol
1597247294
Давят на судей свини. Татарина специально выписали, чтобы давить. Это полное безобразие. Вон свиней из РПЛ!
Ответить
Kollljan
1597248171
Жду второй тур: Спартак - Ахмат. Это не тот случай, когда судьи будут свистеть по указке Спартака. Вот повизжат ребята!!!
Ответить
alex59
1597251574
Я не могу понять, почему нельзя спокойно, без истерики разобраться и принять решение в соответствии с правилами. В данном случае внимательно почитайте когда назначается пенальти. Судья имел полное право назначить 11-метровый. А свое превосходство надо доказывать игрой, а с этим у Спартака никаких сдвигов. А вообще надо вспомнить, что ФУТБОЛ---ЭТО СПОРТ, а не то, во что его превратили
Ответить
Главные новости
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
8
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
1
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+