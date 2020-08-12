Газизов – о признании ошибочными решений Казарцева: «Мы удовлетворены»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал итоги заседания эспертно-судейской комиссии РФС по матчу 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными.

Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире Матч ТВ, где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR. Это недопустимая ситуация. Ясности как не было, так и нет», – сказал Газизов.