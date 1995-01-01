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    РФС признал ошибку Казарцева в эпизоде со второым пенальти в ворота «Спартака»

    РФС опубликовал итоги заседания эспертно-судейской комиссии по матчу 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

    Решение Василия Казарцева назначить пенальти на 88-й минуте игры признано ошибочным, поскольку между Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт. Также было признано неверным решение ассистента Алексея Еськова не вмешиваться в эпизод, так как ситуация была достаточно очевидной и требующей видеопроверки.

    Что касается первого пенальти в ворота «Спартака», то этот эпизод Казарцев рассудил верно, как эпизод с желтой карточной Сергею Терехову.

    • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
    • После матча Казарцева отстранили от судейства.
    • Сегодня арбитр пройдет проверку на полиграфе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии37
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      Рейтинг: +1385

      ААМ 2 минуты назад

      Например в Матче "Зенит" -Ахмат" в прошлом сезоне судья не засчитал ДВА правильно забитых гола по признанию ВКС и "Зенит" не поднимал поросячьего визга, потеряв ДВА очка. .

      1
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      Рейтинг: +1895

      Питерский князь 3 минуты назад

      Надо еще 2 - 3 пенальти назначить.
      Тогда Федун, точно снимет недоклуб!
      =)))

      1
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      Рейтинг: +3673

      Виталий Орехов 10 минут назад

      А толку от этого?

      1
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      Рейтинг: +11192

      silver29 16 минут назад

      Ну и назначайте переигровку !!!! Прецедент есть, 1997 год, Спартак против швейцарского Сьона.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1452

      _Marqella_ > silver29 12 минут назад

      Ерунды не говори....по какой причине переигрывали тот матч ты хоть знаешь???

      1
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      ...
      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > _Marqella_ 10 минут назад

      Ерунда это болеть за футбольный проект антинародного правительства))

      0
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      Рейтинг: +1895

      Питерский князь > Spartak Piter 5 минут назад

      Антинародный проект - это СпартаГ!
      =)))

      0
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      Рейтинг: -65

      alarm_иг > _Marqella_ 4 минуты назад

      Маргелочка, ты даже 97 год помнишь? :-*

      1
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      Рейтинг: +1895

      Питерский князь > alarm_иг 2 минуты назад

      Ты тогда родился и все должны его помнить??
      =)))

      0
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      Рейтинг: +275

      Горкин Блеванов 21 минуту назад

      прогнулись под давлением, не смогли отстоять правду , что случилось Дюков ??? Теперь им можно рубить всех в штрафной ????

      0
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > Горкин Блеванов 8 минут назад

      Слушай я полагаю ты слепой раз врезающийся игрок атаки по твоему это сбитый игрок))) Может быть дальше пойдешь собирать бутылки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5857

      ivany4 21 минуту назад

      Ошибку признали, а дальше что??
      Как насчет 18 пункта регламента???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2318

      NewLife 21 минуту назад

      Немытым помойным троллям, которые загадили весь Бомбардир, ссы в глаза, а они все равно будут извергать свою блевотину. Просто игнор - самое лучшее, пусть у них будет междусобойчик.

      5
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter > NewLife 7 минут назад

      Не переживай, брат. Все их извержения дают обратный эффект. Уже скоро все болельщики страны будут на стадионах скандировать против Антинародного гомосексуального клуба с берегов Невы!!!

      0
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter 36 минут назад

      Интересно а Казарцев с Яськовым так же чпокались, как Шлюба с Азмуном??)))
      Все таки первые плохие судьи и это уже гомосексуализм. А вторые игроки СБГТ филиала ЛГБТ в футболе. Тоже гомосеки. да еще и за путина топят и майки голубые носят!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Фанат Рубина 36 минут назад

      а теперь давай клоуны по матчу рубина. и дисквалифицируете нахрен этого мудазвона иванова

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5857

      ivany4 > Фанат Рубина 20 минут назад

      Я что-то пропустил, а Рубин тоже подал жалобу в РФС??

      0
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      Рейтинг: +11192

      silver29 > Фанат Рубина 15 минут назад

      Боритесь !!!

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      Рейтинг: +9643

      derrik2000 38 минут назад

      "Что касается первого пенальти в ворота «Спартака», то этот эпизод Казарцев рассудил верно".

      У меня где-то там.... в глубине души была мысль о том, что РФС, как всегда, даст половинчатое решение - "и вашим, и нашим за три копейки спляшем".
      ДА ПРОСТО НЕ ЗАХОТЕЛИ НОРМАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ С ПЕРВЫМ ТОЖЕ НЕСПРАВЕДЛИВЫМ ПЕНАЛЬТИ!
      Посчитали так: раз мы второй признали, что был назначен ошибочно, то и хватит ум напрягать.
      А то, ведь, чего доброго ВСЕХ судей РФС можно в продажные или низкоквалифицированные записать.
      Как тогда перед УЕФА (ФИФА) отчитываться будем о "высокой квалификации российских арбитров" ?

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      Рейтинг: +59

      Dr.Metal > derrik2000 28 минут назад

      скорее всего они этот момент посчитали как подножка через колено, других объяснений нет

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