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    Mataratings: «Спартак» назначил новых исполнительного директора и главу селекции

    В «Спартаке» произошли новые назначения, пишет Metaratings.

    Исполнительным директором клуба стал Алексей Травкин, селецией будет заниматься Нариман Акавов. Должность спортивного директора пока вакантна.

    Ранее стало известно, что с поста исполнительного директора уходит Максим Власов, а сама должность будет либо временно упразднена, либо будет сокращен ее функционал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1183

      Spartak Piter 3 часа назад

      Спартак - Народная команда.
      СБГТ -филиал ЛГБТ в футболе!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5723

      Борат 3 часа назад

      процедура приёма в пищевик:

      https://sun9-48.userapi.com/BTgCqHMvcLD_vgdAwK3Bl2L5cj-0ooY0PMNLOQ/uKJ2AK3oQbo.jpg

      очень стыдно за СКРИП !!!
      гыгы

      -1
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      Рейтинг: +1183

      Spartak Piter > Борат 3 часа назад

      Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!!

      ПОЗОР

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6635

      alarm > Борат 2 часа назад

      гей-движ в тарасофке был задолго до раздевалки. даже на олимпиаду-80 пробрались и растянули свой флаг! и это точно хряки, потому что в радуге есть их любимый розовый!
      https://a.radikal.ru/a31/2008/da/25fa82d00118.jpg

      -1
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      Рейтинг: +5723

      Борат > alarm 2 часа назад

      да эти рылы знатные гомики !!!

      https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=e5f14a60fd0c0f86bc6d9250f3dccc35&n=13

      гыгы

      0
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      Рейтинг: +6635

      alarm > Борат 2 часа назад

      просто позор!

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