Mataratings: «Спартак» назначил новых исполнительного директора и главу селекции

В «Спартаке» произошли новые назначения, пишет Metaratings.
Исполнительным директором клуба стал Алексей Травкин, селецией будет заниматься Нариман Акавов. Должность спортивного директора пока вакантна.
Ранее стало известно, что с поста исполнительного директора уходит Максим Власов, а сама должность будет либо временно упразднена, либо будет сокращен ее функционал.
- В июле «Спартак» уволил с должности генерального директора Томаса Цорна, назначив на его место Шамиля Газизова.
- Москвичи сыграли в 1-м туре РПЛ вничью с «Сочи» – 2:2.
Источник: Metaratings