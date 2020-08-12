Mataratings: «Спартак» назначил новых исполнительного директора и главу селекции

В «Спартаке» произошли новые назначения, пишет Metaratings.

Исполнительным директором клуба стал Алексей Травкин, селецией будет заниматься Нариман Акавов. Должность спортивного директора пока вакантна.

Ранее стало известно, что с поста исполнительного директора уходит Максим Власов, а сама должность будет либо временно упразднена, либо будет сокращен ее функционал.