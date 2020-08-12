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  • Гендиректор «Рубина» – о матче с «Локомотивом»: «Судья спровоцировал Слуцкого. Не нужно смотреть в глаза и нести бред»

Гендиректор «Рубина» – о матче с «Локомотивом»: «Судья спровоцировал Слуцкого. Не нужно смотреть в глаза и нести бред»

12 августа 2020, 15:32
6

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал работу арбитров в матче 1-го тура с «Локомотивом».

«Я хотел бы услышать мнение Калошина и Кашшаи по поводу судейства в нашем вчерашнем матче. Мы написали письмо с просьбой объяснить вчерашнее судейство. С утра ответа не пришло. Зато пришло приглашение на КДК Леонида Слуцкого. Сейчас они еще и его дисквалифицируют.

Меня не было в подтрибунке. Но насколько я знаю, судья спровоцировал Слуцкого. Судьям нужно адекватно реагировать на просьбы участников футбольного матча объяснить тот или иной эпизод. А не смотреть в глаза и нести бред о чем-то другом. Естественно, в таком случае возможна негативная реакция со стороны тренера», – сказал Сайманов.

  • Слуцкий потребовал пожизненно дисквалифицировать Иванова за неназначенный пенальти в ворота «Локомотива».
  • Москвичи обыграли «Рубин» со счетом 2:0.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Слуцкий Леонид Иванов Cергей
Комментарии (6)
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Dr.Metal
1597237271
надо пригласить на тур-два иностранных судей и посмотреть что изменится. Помню лет 5 так назад такая практика была на матчи ЦСКА-Спартак-Зенит. На иностранцев не поорешь и матом не покроешь, сразу удалят. Может так и нужно
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BANNIKOV1970
1597239756
даже если будешь ему ссать в глаза,будет нести бред
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морозз
1597245656
В этом случае я вообще не понимаю, чем руководствовался судья не назначив пенальти! Пипец!
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Бриг
1597246775
Скоро у нас будет как в латинской Америке из-за таких высказываний. Тупые болелы будут гоняться за судьями с ножами и пистолетами, вместо того, чтобы уроки делать.
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paracetamol
1597260765
Слуцкера пора дисквалифицировать. Пусть едет в Англию, Нидерланды или в Буркина Фассо. Правда там с него толку как от козла молока!
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