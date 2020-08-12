Гендиректор «Рубина» – о матче с «Локомотивом»: «Судья спровоцировал Слуцкого. Не нужно смотреть в глаза и нести бред»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал работу арбитров в матче 1-го тура с «Локомотивом».

«Я хотел бы услышать мнение Калошина и Кашшаи по поводу судейства в нашем вчерашнем матче. Мы написали письмо с просьбой объяснить вчерашнее судейство. С утра ответа не пришло. Зато пришло приглашение на КДК Леонида Слуцкого. Сейчас они еще и его дисквалифицируют.

Меня не было в подтрибунке. Но насколько я знаю, судья спровоцировал Слуцкого. Судьям нужно адекватно реагировать на просьбы участников футбольного матча объяснить тот или иной эпизод. А не смотреть в глаза и нести бред о чем-то другом. Естественно, в таком случае возможна негативная реакция со стороны тренера», – сказал Сайманов.