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    Гендиректор «Рубина» – о матче с «Локомотивом»: «Судья спровоцировал Слуцкого. Не нужно смотреть в глаза и нести бред»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал работу арбитров в матче 1-го тура с «Локомотивом».

    «Я хотел бы услышать мнение Калошина и Кашшаи по поводу судейства в нашем вчерашнем матче. Мы написали письмо с просьбой объяснить вчерашнее судейство. С утра ответа не пришло. Зато пришло приглашение на КДК Леонида Слуцкого. Сейчас они еще и его дисквалифицируют.

    Меня не было в подтрибунке. Но насколько я знаю, судья спровоцировал Слуцкого. Судьям нужно адекватно реагировать на просьбы участников футбольного матча объяснить тот или иной эпизод. А не смотреть в глаза и нести бред о чем-то другом. Естественно, в таком случае возможна негативная реакция со стороны тренера», – сказал Сайманов.

    • Слуцкий потребовал пожизненно дисквалифицировать Иванова за неназначенный пенальти в ворота «Локомотива».
    • Москвичи обыграли «Рубин» со счетом 2:0.

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    Источник: Sport24

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