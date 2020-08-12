Тихонов – Федуну: «У тебя армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном снятии с РПЛ после судейского скандала в матче с «Сочи».
«Думаю, мысли Леонида Федуна сняться с чемпионата – простые эмоции. У тебя есть армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя», – заявил Тихонов.
- Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
- Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.
- Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.
Источник: Sport24