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    Тихонов – Федуну: «У тебя армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя»

    Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном снятии с РПЛ после судейского скандала в матче с «Сочи».

    «Думаю, мысли Леонида Федуна сняться с чемпионата – простые эмоции. У тебя есть армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя», – заявил Тихонов.

    • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
    • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.
    • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11162

      silver29 4 минуты назад

      Дело не в армиях, а какие цели поставлены. Если навести порядок в РФС и пойди до конца то болельщики будут помогать всеми доступными средствами, если свои личные то ???? Арнольдыч по-любому должен объяснить свои действия болельщикам, победить это помойку бомжовую можно только вместе, и взаимодействии со всеми клубами, только тогда российский футбол вытянем из болотной жижи (((

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      Рейтинг: +6573

      alarm 28 минут назад

      стадо нежвачных парнокопытных, а не армия)

      -3
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      Рейтинг: +269

      партизан84 > alarm 23 минуты назад

      в отличии от вашей интеллигенции я не заметил пока активных болельщиков Спартака с дебильными псевдоаватарками. Мы за Спартак, а не против других, у нас нет комплексов неполноценности и других травм психики.

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      Рейтинг: +6573

      alarm > партизан84 20 минут назад

      то, что у вас нет комплексов неполноценности - это и так все знают, поскольку вы ходите в стрингах и не стесняетесь.

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      Рейтинг: +269

      партизан84 > alarm 17 минут назад

      чтож с тобой бедняжка случилось когда ты узнал о такий интимной подробности большого количества фанатов)))))))

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      Рейтинг: +2683

      serhio80 > партизан84 8 минут назад

      В жопу он дал в ближайшем парадном

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