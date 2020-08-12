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  • Тихонов – Федуну: «У тебя армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя»

Тихонов – Федуну: «У тебя армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя»

12 августа 2020, 11:21
20

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможном снятии с РПЛ после судейского скандала в матче с «Сочи».

«Думаю, мысли Леонида Федуна сняться с чемпионата – простые эмоции. У тебя есть армия болельщиков, наверное, сняться с чемпионата просто так нельзя», – заявил Тихонов.

  • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
  • Арбитра Василия Казарцева, работавшего на встрече с «Сочи», отстранили от судейства.
  • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Федун Леонид
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бухбух
1597222962
Тихонов тявкает когда не нужно этого делать, а когда надо, как в случае с Широковым, молчит.
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Волька
1597223330
Болельщикам надоело нищенские результаты плюс судьи.В следующем туре будет опять скандал.Гомосеки купили всех.Надо судить из за бугра
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Продюсер Азамат
1597223988
мы бамжевики со сваими высерами засрем любую ветку, все давно далжны панять, не можем мы по-другому, ну такие мы, не судите нас строго, просто смиритись что есть наш клуп, лутший на свете, но нам нужны эмоции, а высер и в сторону других это процесс нашего баления за наш радной бамжевик. на всякий случай хочу представить сваю команду: 1. Борат - очень хороший умный, инвестор, уже из минусов выбрался слежу за ним в пульсе гыгы 2. Геевский князь (пишет про себя что Питерский князь - не верьте), это ваще в доску свой, наделал кучу экаунтов и минусует нас внутри, меня точно, принцип бей своих чтоб другие боялись, наш стиль_ гыгы 3.Розовая сигналка ( alarm) с князем у них что-то, пытаются сделать клон Дзю-Азм 4. Пилюля (paratcetamol как-то так) пока не понял, но вижу что в доску свой все ребята хорошие надежные наши памоешные_горд что с ними_слава бамжевику
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paracetamol
1597224298
Федун Тихонову. Вот пусть эта армия болельщиков клуп и финансирует, мое дело маленькое!
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ilichkadr
1597228592
Всё, Андрюха. Пока Федун владелец Спартака тебе не быть в Спартаке даже дворником!
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Spartak Piter
1597236419
Эх, Андрей. Финт с Химками и финт со снятием это для пустоголовых Миллеров и прочих врагов народа. Зато как сработало. Они своей одной извилиной на всех не могут придумать ничего лучше, чем заниматься подкупом!!!
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