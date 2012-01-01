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    «Это история не про деньги». Зарплата Гунько в «Химках» – 300 тысяч рублей в месяц

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько не отрицает, что получает в команде 300 тысяч рублей в месяц. Для него деньги не в приоритете.

    – Я слышал, [ваша] зарплата невелика – всего 300 тысяч рублей.

    – Это история не про деньги, а про спортивную составляющую. В «Спартаке» я получал примерно столько же.

    • Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
    • В первом туре РПЛ «Химки» всухую проиграли ЦСКА (0:2).
    • Во втором туре химчане сыграют с «Сочи».

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5677

      Борат 33 минуты назад

      Не над нам лапшу на уши вешать, за 6 очков хрякам от федуна получит пару чемоданов, ещё и на арендованных рылах бюджет попилят - свиноты беспредельщики !!! Противно за пищевик ! Гыгы

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