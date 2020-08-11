«Это история не про деньги». Зарплата Гунько в «Химках» – 300 тысяч рублей в месяц

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько не отрицает, что получает в команде 300 тысяч рублей в месяц. Для него деньги не в приоритете.

– Я слышал, [ваша] зарплата невелика – всего 300 тысяч рублей.

– Это история не про деньги, а про спортивную составляющую. В «Спартаке» я получал примерно столько же.