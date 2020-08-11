РФС: «Готовы оказать арбитру Данченкову поддержку по реабилитации и восстановлению»

На избиение Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова отреагировал РФС. Организация готова помочь судье.

«Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению», – сказано в заявлении РФС.