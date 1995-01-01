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    РФС: «Готовы оказать арбитру Данченкову поддержку по реабилитации и восстановлению»

    На избиение Романом Широковым арбитра Никиты Данченкова отреагировал РФС. Организация готова помочь судье.

    «Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению», – сказано в заявлении РФС.

    • Василий Уткин назвал Широкова говном.
    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Данченков помимо судейства сам играет в футбол среди любителей.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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