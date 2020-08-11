Слуцкий: «Рубин» пытается играть в остроатакующий футбол»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ.

«Болельщики «Рубина», клуб существует и играет для вас. Мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится болельщикам. У нас появилось много молодых футболистов, которые будут развиваться благодаря вашему шуму и поддержке трибун. Мы уверены, что этот год станет для нас крайне эффективным в сотрудничестве с вами», — сказал Слуцкий.

Сегодня, 11 августа, «Рубин» сыграет с «Локомотивом», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Слуцкий: «Стоит признать, я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами»