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    Слуцкий: «Рубин» пытается играть в остроатакующий футбол»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ.

    «Болельщики «Рубина», клуб существует и играет для вас. Мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится болельщикам. У нас появилось много молодых футболистов, которые будут развиваться благодаря вашему шуму и поддержке трибун. Мы уверены, что этот год станет для нас крайне эффективным в сотрудничестве с вами», — сказал Слуцкий.

    • Сегодня, 11 августа, «Рубин» сыграет с «Локомотивом», стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

    Слуцкий: «Стоит признать, я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.08.2020 18:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +573

      sined1951 12 августа, 11:56

      Трепач!!! В игре с Локо атакующего футбола со стороны Рубина не увидел. Были одни наскоки.

      0
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      Рейтинг: +7433

      paracetamol 12 августа, 00:24

      Потому и бездарно проигрывает. Автобус, только бердыевский автобус может помочь этому недоклупу!

      0
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      Рейтинг: +2508

      Axe111 11 августа, 19:10

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА

      1
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      Рейтинг: +5773

      Борат 11 августа, 18:53

      бугагаггагага !

      1
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