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  • Слуцкий: «Стоит признать, я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами»

Слуцкий: «Стоит признать, я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами»

28 июля 2020, 09:57
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил период своей работы в Европе.

«Есть ли чувство недосказанности от работы за рубежом? Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland ‘Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем.

Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял: это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами», – считает Слуцкий.

Источник: «Известия»
Англия. Чемпионшип Рубин Халл Сити Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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serppion
1595926573
Слава тебе, Господи! В первый раз услышал от тренера честные слова об уровне своего профессионализма. А то вечно им не тот состав, не те условия, не те деньги. Молодец Слуцкий по части открытости.
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DENZILLO-Спартак
1595931220
Неожиданно, молодец- признался, что нулячий наконец то..уважуха, Слуцкеру
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житель СПб
1601019529
Печально и обидно за Леонида Слуцкого, но вызывает уважение такая придирчивая оценка к себе.
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