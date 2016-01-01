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    Слуцкий: «Стоит признать, я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил период своей работы в Европе.

    «Есть ли чувство недосказанности от работы за рубежом? Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland ‘Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем.

    Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял: это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами», – считает Слуцкий.

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    Источник: «Известия»

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