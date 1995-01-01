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    «Спартак» поддержал письмо ветеранов, призывающее отстранить Казарцева, Еськова и Калошина

    Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал письмо клуба ветеранов команды, направленное на имя президента РФС Александра Дюкова и владельца московского клуба Леонида Федуна.

    «Мы поддерживаем требования наших ветеранов», – сказал Фетисов.

    • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
    • Казарцева отстранили от судейства.
    • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

    Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8327

      alex1951 1 час назад

      Рубят ,как всегда,не по причине ,а по следствию..........
      В той ,сумасшедшей ,статье (послеигровой) ,написал ,что результат то остался ,а судей ,пускай хоть расстреляют...ни жарко ,ни холодно......
      НО......но опухоль ,РАКОВАЯ, продолжает распространять свои метастазы........
      ps ну ....мы так дюмаемь....

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      Рейтинг: +6266

      Сильвербой 1 час назад

      Удивительно, что молчат остальные!? Их все устраивает, или там команда "не вякать" поступила!?

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      Рейтинг: +5748

      alp 2 часа назад

      другими словами, спартак поддержал сам себя ))) это, конечно, не дотягивает до празднования в раздевалке победу в собственной двухсторонке, но, тоже неплохо!! спартак продолжает пробивать дно

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      Рейтинг: +2659

      serhio80 > alp 1 час назад

      дно пробилось когда в бомжовской раздевалке шлюба иранца отодрал под радостные радостные вопли одноклубников. в нормальной команде шлюбу за гомосятину отпизтили бы всей командой, а эти радуются, потому что бзенит команда питорасов ну и болеют за нее такие же)

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      Рейтинг: +5748

      alp > serhio80 40 минут назад

      что то я не припомню, чтобы дезеува физдили в спартаке? может, одобряли и пробовали неизведанное ? ))) ты, кстати, сам то не из радужных? очень подозрительно все время про гомосятину упоминаешь...

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