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  • «Спартак» поддержал письмо ветеранов, призывающее отстранить Казарцева, Еськова и Калошина

«Спартак» поддержал письмо ветеранов, призывающее отстранить Казарцева, Еськова и Калошина

11 августа 2020, 17:32
6

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал письмо клуба ветеранов команды, направленное на имя президента РФС Александра Дюкова и владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Мы поддерживаем требования наших ветеранов», – сказал Фетисов.

  • Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
  • Казарцева отстранили от судейства.
  • Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Источник: ТАСС
Комментарии (6)
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alp
1597157162
другими словами, спартак поддержал сам себя ))) это, конечно, не дотягивает до празднования в раздевалке победу в собственной двухсторонке, но, тоже неплохо!! спартак продолжает пробивать дно
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Сильвербой
1597159012
Удивительно, что молчат остальные!? Их все устраивает, или там команда "не вякать" поступила!?
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alex1951
1597159043
Рубят ,как всегда,не по причине ,а по следствию.......... В той ,сумасшедшей ,статье (послеигровой) ,написал ,что результат то остался ,а судей ,пускай хоть расстреляют...ни жарко ,ни холодно...... НО......но опухоль ,РАКОВАЯ, продолжает распространять свои метастазы........ ps ну ....мы так дюмаемь....
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inzek
1597175955
а венгра? оставить что ли?
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