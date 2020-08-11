«Спартак» поддержал письмо ветеранов, призывающее отстранить Казарцева, Еськова и Калошина

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал письмо клуба ветеранов команды, направленное на имя президента РФС Александра Дюкова и владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Мы поддерживаем требования наших ветеранов», – сказал Фетисов.

Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.

Казарцева отстранили от судейства.

Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.

Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова