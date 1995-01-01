«Спартак» поддержал письмо ветеранов, призывающее отстранить Казарцева, Еськова и Калошина

Рубят ,как всегда,не по причине ,а по следствию..........
В той ,сумасшедшей ,статье (послеигровой) ,написал ,что результат то остался ,а судей ,пускай хоть расстреляют...ни жарко ,ни холодно......
НО......но опухоль ,РАКОВАЯ, продолжает распространять свои метастазы........
ps ну ....мы так дюмаемь....
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал письмо клуба ветеранов команды, направленное на имя президента РФС Александра Дюкова и владельца московского клуба Леонида Федуна.
«Мы поддерживаем требования наших ветеранов», – сказал Фетисов.
- Владелец «Спартака» хотел снять команду с чемпионата России.
- Казарцева отстранили от судейства.
- Фанаты «Спартака» призвали уволить лиц, ответственных в РФС за судейство.
Романцев и Дасаев подписали письмо ветеранов «Спартака» с призывом пожизненно отстранить Казарцева и Еськова