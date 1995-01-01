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    «Торпедо» обнародовало бюджет клуба на новый сезон. Доходы и расходы в нем одинаковые

    Московской «Торпедо» на своем сайте опубликовало бюджет клуба на сезон-2020/2021. Согласно документу, доходы, как и расходы клуба, составят 315,2 миллиона рублей.

    «Дорогие торпедовцы! Футбольный клуб «Торпедо Москва» продолжает следовать избранному курсу максимальной открытости и интерактивности. Одним из приоритетов нашей клубной политики является партнерское взаимодействие с вами, соратники! Мы хотели бы наладить открытый и конструктивный диалог с вами, поскольку, на наш взгляд, во многом именно от этого будет зависеть долгосрочный прогресс и процветание Клуба. Вы, наши болельщики – самый ценный актив «Торпедо» и мы хотим, чтобы наша деятельность была вам понятна.

    В связи с этим, в качестве одного из первых подтверждений нашей открытости мы идем на беспрецедентный для всего российского футбола шаг: прямо сейчас мы полностью раскрываем клубный бюджет, все статьи расходов и доходов ФК «Торпедо Москва», утвержденные советом директоров клуба 29 июня 2020 года», – сообщает пресс-служба клуба.

    Документ доступен по ссылке.

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    Источник: Официальный сайт «Торпедо»

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