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    Директор «Сочи» Рубашко – о судействе в игре со «Спартаком»: «Без огрехов не бывает. Вешаться не надо»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил итог матча первого тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Сочинцы уступали в счете в два мяча.

    «Не хотелось бы обсуждать это. Я понимаю, что сейчас все слишком возбуждены по поводу судейства. Специалисты разберутся и проанализируют. Судейство будет меняться в лучшую сторону. Без огрехов не бывает. Помните наш первый старт? Или нашу первую половину прошлого сезона? Что нам теперь, вешаться что ли? Вешаться не надо. Надо больше разговаривать о футболе.

    Хороший матч был, я доволен тем, как играла команда. Достаточно зрелищная была игра, и у нас, и у «Спартака» было много моментов. В гостях со «Спартаком» взять балл ‑ это всегда плюс. Ничья на выезде ‑ это всегда приобретение. Ребята не опустили руки, отыгрались», – сказал Рубашко «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5535

      Борат 14 минут назад

      федун с газизовым решили кинуть перчатку газпрому ?)))
      надеюсь хряков ещё не раз умоют и они в натуре снимутся с чемпионата и федун распустит своих хряков на вольные хлеба !
      гыгыгыы

      0
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      Рейтинг: +2552

      erma 23 минуты назад

      Проблема в том, что эти так называемые огрехи всегда не в пользу Спартака. Тебя посадили у газпромовского корыта и конечно ты всем доволен.

      0
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      Рейтинг: +152

      Волховский 37 минут назад

      Это не ошибка. Это конец футбола в России. Тормоз в Еврокубках тому подтверждение.

      0
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      Рейтинг: +1312

      seth343 54 минуты назад

      Рубашка ребята старались, но без помощи судий они бы не забили...

      0
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      Рейтинг: +3440

      KPCCSPB > seth343 51 минуту назад

      Как и Соболев, который с нарушение забил..

      1
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      Рейтинг: +1340

      Andrering87 > KPCCSPB 44 минуты назад

      Дзюба в воздухе похуже нарушает толкает, руками держит, но голы засчитывают!!!

      3
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      Рейтинг: +6222

      Сильвербой 54 минуты назад

      Ваше уе...бище, второй год как в футболе, а уже его ненавидят все , независимо от клубных пристрастей! Как так можно, за год с небольшим, превратится в исчадие ада!?

      3
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      Рейтинг: +4291

      hevbn 28 56 минут назад

      Безусловно всегда всем болельщикам хочется говорить о футболе , но о каком футболе можно говорить когда судья ставит такой пенальти на последних минутах первого матча в сезоне , здесь можно думать только о двух вещах или что принимают судьи в нашем футболе во время матчей ?или сколько они получают за такую работу? , если бы еще на матче не было бы ВАРа , то еще можно было бы сказать , что все судьи на стадионе во время этого момента одновременно моргнули , но когда есть ВАР по моему можно задаваться только двумя выше перечисленными вопросами , третьего варианта здесь просто нет.

      2
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      Рейтинг: +993

      22 raza chemp 1 час назад

      Своя рубашко ближе к телу

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      Рейтинг: +2923

      Павелий 1 час назад

      Огрехов? Или беспредела? Сочи - команда-недоразумение. Ваше место в ФНЛ!

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