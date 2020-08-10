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  • Директор «Сочи» Рубашко – о судействе в игре со «Спартаком»: «Без огрехов не бывает. Вешаться не надо»

Директор «Сочи» Рубашко – о судействе в игре со «Спартаком»: «Без огрехов не бывает. Вешаться не надо»

10 августа 2020, 15:09
16

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил итог матча первого тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Сочинцы уступали в счете в два мяча.

«Не хотелось бы обсуждать это. Я понимаю, что сейчас все слишком возбуждены по поводу судейства. Специалисты разберутся и проанализируют. Судейство будет меняться в лучшую сторону. Без огрехов не бывает. Помните наш первый старт? Или нашу первую половину прошлого сезона? Что нам теперь, вешаться что ли? Вешаться не надо. Надо больше разговаривать о футболе.

Хороший матч был, я доволен тем, как играла команда. Достаточно зрелищная была игра, и у нас, и у «Спартака» было много моментов. В гостях со «Спартаком» взять балл ‑ это всегда плюс. Ничья на выезде ‑ это всегда приобретение. Ребята не опустили руки, отыгрались», – сказал Рубашко «Р-Спорт».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Павелий
1597061534
Огрехов? Или беспредела? Сочи - команда-недоразумение. Ваше место в ФНЛ!
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hevbn 28
1597062754
Безусловно всегда всем болельщикам хочется говорить о футболе , но о каком футболе можно говорить когда судья ставит такой пенальти на последних минутах первого матча в сезоне , здесь можно думать только о двух вещах или что принимают судьи в нашем футболе во время матчей ?или сколько они получают за такую работу? , если бы еще на матче не было бы ВАРа , то еще можно было бы сказать , что все судьи на стадионе во время этого момента одновременно моргнули , но когда есть ВАР по моему можно задаваться только двумя выше перечисленными вопросами , третьего варианта здесь просто нет.
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Сильвербой
1597062884
Ваше уе...бище, второй год как в футболе, а уже его ненавидят все , независимо от клубных пристрастей! Как так можно, за год с небольшим, превратится в исчадие ада!?
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seth343
1597062908
Рубашка ребята старались, но без помощи судий они бы не забили...
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Волховский
1597063927
Это не ошибка. Это конец футбола в России. Тормоз в Еврокубках тому подтверждение.
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erma
1597064752
Проблема в том, что эти так называемые огрехи всегда не в пользу Спартака. Тебя посадили у газпромовского корыта и конечно ты всем доволен.
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алдан2014
1597067170
Слова настоящего Едроса!!! Привычка называть чёрное белыми считать народ идиотами
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Каратель помойников
1597069765
Говенный фарм клуб опущенной зины.мужиков смотрю там нет вообще (от слова совсем)
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Просто-333
1597070009
как он запоёт, когда сочи начнут опускать игру за игрой
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Hektor 84
1597100363
Тупой долбоящер пиарится. Еще ни когда столько интервью не раздавал.
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