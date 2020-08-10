Директор «Сочи» Рубашко – о судействе в игре со «Спартаком»: «Без огрехов не бывает. Вешаться не надо»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил итог матча первого тура РПЛ против «Спартака» (2:2). Сочинцы уступали в счете в два мяча.

«Не хотелось бы обсуждать это. Я понимаю, что сейчас все слишком возбуждены по поводу судейства. Специалисты разберутся и проанализируют. Судейство будет меняться в лучшую сторону. Без огрехов не бывает. Помните наш первый старт? Или нашу первую половину прошлого сезона? Что нам теперь, вешаться что ли? Вешаться не надо. Надо больше разговаривать о футболе.

Хороший матч был, я доволен тем, как играла команда. Достаточно зрелищная была игра, и у нас, и у «Спартака» было много моментов. В гостях со «Спартаком» взять балл ‑ это всегда плюс. Ничья на выезде ‑ это всегда приобретение. Ребята не опустили руки, отыгрались», – сказал Рубашко «Р-Спорт».