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  • Семак – о лимите на аренду: «Ситуация раздутая и ничего не стоит»

Семак – о лимите на аренду: «Ситуация раздутая и ничего не стоит»

10 августа 2020, 13:10
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поправки в регламент, запрещающие отдавать в аренду более двух игроков в одну команду.

«Если вы доверяете тому, что футбол честен, тогда разрешаете им играть против своих клубов. Если не доверяете, тогда вы запрещаете им играть. Ситуация, на мой взгляд, абсолютно раздутая и ничего не стоящая. По крайней мере, я не сталкивался с таким, что футболисты, играя против своих команд, играли хуже.

Они играют только лучше всегда, пытаются провести свой лучший матч, чтобы доказать, что у них есть все, чтобы находиться в той команде, откуда их отправили в аренду», – сказал Семак.

На прошлой неделе большинство клубов РПЛ проголосовали за поправки о фарм-клубах. Одна из них предусматривает снятие запрета на участие арендованных футболистов против клуба, отдавшего его в аренду. Вторая поправка ограничивает до двух футболистов переход в аренду из одного клуба в другой.

Источник: «Россия 24»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
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JuicyG
1597055092
Печально,теперь Сочи придётся выкупить весь шлак)
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позор судьям рпл
1597056704
позорише клуб с названием зинет
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позор судьям рпл
1597056745
богдановна слезу пусти еще
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PAREVG.
1597058277
Нормальные поправки, их надо было принять перед прошлым сезоном, тогда Сочи, не стали Зенитом-3
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Холстомерия
1597061768
Лимиты, запреты... это всё футбольная бюрократия. Чиновничий департамент в футболе. А пользы никакой!
Ответить
paracetamol
1597096716
Мера глупости в РФС доходит до идиотизма!
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Hektor 84
1597099970
Не куда теперь сливать не ликвид
Ответить
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