Семак – о лимите на аренду: «Ситуация раздутая и ничего не стоит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поправки в регламент, запрещающие отдавать в аренду более двух игроков в одну команду.

«Если вы доверяете тому, что футбол честен, тогда разрешаете им играть против своих клубов. Если не доверяете, тогда вы запрещаете им играть. Ситуация, на мой взгляд, абсолютно раздутая и ничего не стоящая. По крайней мере, я не сталкивался с таким, что футболисты, играя против своих команд, играли хуже.

Они играют только лучше всегда, пытаются провести свой лучший матч, чтобы доказать, что у них есть все, чтобы находиться в той команде, откуда их отправили в аренду», – сказал Семак.

На прошлой неделе большинство клубов РПЛ проголосовали за поправки о фарм-клубах. Одна из них предусматривает снятие запрета на участие арендованных футболистов против клуба, отдавшего его в аренду. Вторая поправка ограничивает до двух футболистов переход в аренду из одного клуба в другой.